La fausse polémique autour de Boukhalfa qui divise

Annoncé comme l’un des renforts en sélection nationale, Carlo Boukhalfa est au cœur d’une grande polémique pour avoir soutenu la communauté LGBT. Mais aux dernières nouvelles, le Germano-allemand ne ferait pas partie des plans de la FAF et Petkovic.

Depuis quelques semaines, le nom de Carlo Boukhalfa est annoncé comme un éventuel renfort en sélection nationale. Né d’un père algérien et d’une mère allemande, il est éligible pour l’Algérie. Mieux, il n’est pas concerné par le changement de nationalité sportive, étant donné qu’il n’a jamais été sélectionné dans les jeunes catégories de l’Allemagne.

Ces derniers jours, le milieu de terrain Germano-algérien est au cœur d’une grande polémique. La raison ? C’est tout simplement pour avoir soutenu la communauté LGBT. En effet, le joueur a porté le brassard aux couleurs LGBT pendant un match officiel lors d’une journée de lutte contre l’homophobie en Allemagne.

Carlo Boukhalfa pas dans les plans de la FAF et Petkovic ?

En Algérie, personne ne peut accepter un joueur qui défend et soutient la communauté LGBT. D’ailleurs, tous nos internationaux, y compris ceux qui ont grandi en France, avaient toujours refusé de porter un brassard ou se poser en photo lorsqu’il s’agit du soutien à la cause en question.

Mais il faut savoir que le cas Boukhalfa est une fausse polémique. Et pour cause, et selon plusieurs médias algériens, le milieu de terrain ne fait pas partie des plans de la Fédération algérienne de football et du sélectionneur national Vladimir Petkovic.

D’ailleurs, il n’aurait pas entamé les procédures pour retirer son passeport algérien. Si c’était vraiment le cas, ses photos à l’ambassade d’Algérie en Allemagne auraient fuité sur les réseaux sociaux et le joueur aurait annoncé son éligibilité pour endosser le maillot de l’équipe d’Algérie.