Dans une démarche innovante visant à moderniser l’accès aux consultations religieuses, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youssef Belmehdi, a annoncé ce jeudi à Alger, le lancement imminent d’une application mobile intitulée « La Fatwa Houdouria ». Cette application permettra aux fidèles de bénéficier de consultations de fatwas en temps réel, grâce à la présence virtuelle de cheikhs et de muftis aptes à interagir directement avec les demandeurs via des moyens de communication à distance.

Cette initiative, présentée en prévision du mois sacré de Ramadan, s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour faciliter l’accès aux services religieux et répondre aux besoins spirituels de la communauté. Le ministre Belmehdi a encouragé les citoyens à se tourner vers les institutions religieuses compétentes pour résoudre leurs problématiques, en s’appuyant sur une référence modérée qui reflète les valeurs et les principes sur lesquels ils ont été élevés.

Renforcement des capacités et préparatifs pour le Ramadan

Le ministre a souligné que cette rencontre s’inscrit dans le contexte des préparatifs pour aborder diverses questions jurisprudentielles qui sont souvent plus fréquemment posées par les citoyens durant le mois de Ramadan. L’activation de ce mécanisme de fatwa s’aligne sur les missions et les compétences du ministère, conformément aux décrets et aux lois en vigueur.

Dans le cadre de cette initiative, et pour faire face à l’augmentation du nombre de demandes de fatwas, que ce soit en personne, par téléphone ou via d’autres moyens de communication sociale, le ministère a procédé à l’installation de 38 imams muftis à travers les différentes wilayas du pays. Cette mesure est complétée par la mise en place de conseils scientifiques provinciaux et de bureaux de fatwa au niveau des directions relevant du secteur.

En outre, le ministre a fait savoir qu’un bureau de fatwa est également disponible au siège du ministère, sans oublier la commission ministérielle de la fatwa qui comprend des membres du Conseil islamique supérieur, de la Grande Mosquée d’Alger, ainsi que des experts et spécialistes dans le domaine.

Cette démarche témoigne de la volonté du ministère de s’adapter aux évolutions technologiques et de répondre efficacement aux attentes des fidèles, en leur offrant des services adaptés à l’ère numérique. Elle reflète également l’engagement de l’Algérie à préserver une approche modérée de l’islam, tout en facilitant l’accès à des conseils religieux éclairés et autorisés.