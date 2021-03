La famille du détenu Mohamed Baba-Nedjar sort de son silence

La famille du jeune Mozabite Mohamed Baba-Nedjar en détention depuis 15 ans, s’est exprimé sur son affaire dans un communiqué rendu public hier.

Condamné, en appel, à perpétuité par la cour criminelle de Médéa en 2009 pour meurtre avec préméditation sur la personne de Bazine Brahim, bénévole à la section locale du Croissant-Rouge algérien, la famille du détenu a apporté des précisions concernant ce sujet.

« Le tribunal de Ghardaia l’a condamné à mort, et après le pourvoi en cassation, le tribunal de Medéa l’a condamné à perpétuité, cette sentence est devenue définitive après le rejet de son appel par la cour suprême »; lit-on dans le communiqué.

En effet, selon sa famille, Mohamed Baba-Nedjar est emprisonné uniquement » parcequ’il a refusé de fournir un faux témoignage contre le défunt Kamaleddine Fekhar selon lequel il est le meurtrier ou l’instigateur du crime ».

Sa famille lance un appel

Depuis sa détention Mohamed Baba Nedjar ne cesse de réclamer un procès équitable et de rejeter l’accusation portée contre lui, » Depuis son emprisonnement, Mohamed n’a pas cessé de crier haut et fort son innocence et pour le revendiquer il a mené plusieurs grèves de la faim, dont la dernière qui a durée 110 jours », révèle encore sa famille.

Selon la même source, « de nombreuses correspondances ont été adressées à la présidence de la république et au ministère de la Justice », dans l’espoir de voir le dossier de détenu réexaminé, mais depuis aucune réponse favorable.

Par conséquent, la famille du jeune détenu Mohamed Baba-Nedjar, a lancé un appel à l’aide « organisations, associations, juristes, journalistes et tous ceux peuvent nous aider à réaliser la seule revendication de Mohamed qui est d’embrasser enfin la liberté », conclut le communiqué.