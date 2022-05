La famille de Idir critique et dénonce le livre de Farid Alilat

Voilà deux ans déjà, à savoir dans la nuit du 2 au 3 mai 2020, Idir est décédé à l’âge de 70 ans suite d’ une maladie pulmonaire. Cet artiste est notamment l’auteur de multiples titres à succès ancrés dans la mémoire populaire collective tels que « A vava inouva » ou encore » Ssendu « . Le retour sur la carrière exceptionnelle de cet homme qui a laissé son empreinte sur plusieurs générations dans le monde, reste l’objectif ultime de chaque écrivain ayant déjà écouté un des chefs-d’œuvre d’Idir.

Idir, de son véritable nom Hamid Cheriet, naît le 25 octobre 1949 à Aït Lahcène, un village sis à Tizi-Ouzou. Fils de paysan élevé par des jésuites, il comptait être géologue mais son passage à Radio Alger a bouleversé le cours de son destin.

Il remplace alors la chanteuse kabyle Nouara qui doit interpréter une berceuse qui lui a été écrite ; ensuite, il interprète « A vava inouva » qui deviendra son premier succès à la radio avant son départ pour le service militaire. Ce titre le révèle au monde entier et devient ainsi le premier titre algérien à franchir la Méditerranée, bien avant que Cheb Khaled et Cheb Mami ne fassent leurs apparitions.

Idir, un kabyle du monde

« Mercredi 6 avril 2022, je publie aux éditions Rocher une biographie très fouillée du chanteur Idir. Elle aura pour titre « Idir, un kabyle du monde » », voilà ce qu’annonçait Farid Alilat, auteur et journaliste du quotidien Jeune Indépendant, sur son compte Facebook au mois de février dernier.

Il retrace dans son ouvrage de 350 pages la vie personnelle et professionnelle d’Idir. Le livre révèle à la fois le vécu, la musique et le dévouement du chanteur « qui a porté et fait porter la Kabylie dans le monde entier ».

Parmi les témoins, dont certains ne s’étaient jamais prononcés auparavant, on compte notamment son ami musicien et producteur attitré, Tarik Aït Hamou, ainsi qu’Abdelkader Khelil, aux côtés duquel il a réalisé l’album « A vava Inouva », mais aussi son amie et réalisatrice Valérie Michelin, avec qui il a enregistré trois albums, dont celui intitulé « Identités ».

Un ouvrage qui laisse la famille d’Idir sur leur faim

Cependant, après avoir lu ce livre qui soit disant relate la vie de la légende Idir, sa famille et ses proches sont restés sur leur faim. “nous sommes déçus par bon nombre d’inexactitudes que nous ne pouvons taire. Nous le sommes d’autant plus que certaines allégations ont pour conséquence une perception du personnage bien différente de ce qu’il était.” Voilà ce qui a été exprimé par les proches du défunt sur sa page Facebook officielle, le dimanche 8 mai 2022.

Et ce, malgré l’échange tenu entre l’auteur du “Idir, un kabyle du monde” et la famille du chanteur Kabyle, « Nous avons eu le plaisir de recevoir l’auteur Farid Alilat, pour une entrevue durant laquelle nous avons échangé autour de la vie de notre père. À cette occasion, touchés par le projet, nous lui avons remis tout un album de photos et quelques écrits pour le bien de ce livre, sans en avoir lu le contenu.” lit-on toujours sur la même publication.

Mécontents du contenu d’une partie de cet ouvrage, la famille d’Idir continue par “il est triste de constater que certains narrateurs ont voulu se mettre en scène, frisant parfois le délire, au détriment de l’image qu’ils renvoient d’Idir et du respect de sa mémoire.” “C’est pourquoi notre famille, amis et musiciens de Idir, nous désolidarisons du contenu d’une partie de ce livre, et tenons à préciser que le fait d’avoir documenté et illustré ce livre, ne doit pas être considéré comme crédit donné à des témoignages et anecdotes qui y sont relatés.”