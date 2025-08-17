La famille artistique et culturelle d’Algérie en deuil après le drame de Oued El Harrach

À la suite du tragique accident survenu vendredi soir à Oued El Harrach, ayant coûté la vie à 18 personnes et fait 13 blessés, de nombreux artistes et écrivains algériens ont exprimé leur profonde compassion envers les familles endeuillées. Ils ont adressé leurs condoléances et réaffirmé que leur mission artistique ne peut être dissociée de leur engagement humain.

« Notre message créatif est aussi un message de solidarité », ont souligné plusieurs d’entre eux, rappelant que la culture et l’art doivent se tenir aux côtés du peuple dans les moments les plus douloureux.

Parmi les personnalités qui ont pris la parole figurent des noms connus comme Nabil Asli, Khaled Benaïssa, Nouri Koufi, Cheb Mami, Sara Ghrib, Lila Borsali et plusieurs autres. Tous ont exprimé leur tristesse et leur volonté de partager la douleur des familles touchées par ce drame. Pour ces figures de la scène artistique et culturelle, il s’agit d’un devoir moral d’accompagner la société dans ses épreuves et de rappeler que la culture est aussi un espace de soutien et de réconfort.

Hommage national aux victimes de l’accident d’Oued El Harrach

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, ce samedi, le report de toutes les activités festives programmées entre le 16 et le 18 août 2025. Cette décision, prise par le ministre Zohir Bellou, s’inscrit dans le respect du deuil national décrété par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en mémoire des victimes de l’accident de la route.

Ce deuil national témoigne de l’importance de l’événement et de la solidarité du peuple algérien. Le report des festivités est un signe de respect envers les victimes et leurs familles, permettant au pays de se recueillir et de commémorer les vies perdues.

Solidarité et soutien du monde artistique algérien

L’élan de solidarité exprimé par les artistes, conjugué à la décision des autorités culturelles, témoigne d’un pays uni face à la douleur. Dans un contexte où la tragédie a profondément marqué l’opinion publique, la voix de la culture se veut un relais d’humanité, de compassion et d’espérance.

De nombreux artistes ont exprimé leur soutien aux familles des victimes, offrant des messages de réconfort et d’espoir. Cet acte de solidarité témoigne de l’importance de l’unité et du soutien mutuel en temps de crise.

Un message d’espoir et de recueillement

Que Dieu accueille les victimes en Sa miséricorde et accorde patience et réconfort à leurs proches.

L’Algérie est unie dans la douleur suite à ce tragique accident. La solidarité et la compassion exprimées par les artistes, le gouvernement et la population dans son ensemble témoignent de la force et de la résilience du peuple algérien face à l’adversité.

