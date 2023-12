La FAF suspend toutes les activités sportives en Algérie jusqu’à nouvel ordre

La fédération algérienne de football a suspendu toutes les activités footballistiques jusqu’à nouvel ordre. Si une telle décision a été prise, c’est tout simplement suite à l’accident de la circulation du bus de l’équipe du MC El-Bayadh, qui a engendré des dégâts humains.

Un drame a secoué le football algérien dans la soirée d’hier. Le bus de l’équipe du MC El-Bayadh, qui transportait la délégation du MCEB vers Tizi-Ouzou, s’est renversé suite à un accident de la circulation, plus exactement à Sougueur, dans la wilaya de Tiaret.

Un tragique accident de circulation qui a fait des dégâts humains. En effet, il a engendré deux morts. Il s’agit de l’entraineur adjoint Khaled Meftah et le gardien de but Zakaria Bouziani. On a également enregistré une vingtaine de blessés, actuellement hospitalisés.

Suite à ce drame, la fédération algérienne de football a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques en Algérie jusqu’à nouvel ordre. « Suite à l’accident tragique qui a endeuillé le mercredi 20 décembre 2023 le club et la famille du MC El-Bayadh, et qui a fait deux victimes parmi les membres de ce club, la Fédération algérienne de football a décidé de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national et au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce jusqu’à nouvel ordre ». A écrit la FAF sur son site officiel.

Même la cérémonie du tirage au sort du 1/32e tout de finale de la Coupe d’Algérie, prévue mardi prochain le 26 décembre, a été reportée, ajoute la FAF.

Les condoléances du MJS, de la FAF et des clubs algériens

La fédération algérienne de football a présenté ses condoléances au MC El-Bayadh, les familles des victimes en particulier. Idem pour le Ministère de la Jeunesse et des sports.

« C’est avec une immense peine que le Président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, les membres du Bureau Fédéral ainsi que toute la famille du football national ont appris l’accident tragique de la route qui a endeuillé le club du MC El-Bayadh, évoluant en Ligue 1 professionnelle Mobilis, et qui a entraîné le décès de deux membres de ce club. Il s’agit du gardien de but Zakaria Bouziani et de l’entraîneur-adjoint Khaled MEFTAH, qui étaient à bord de l’autocar qui emmenait l’équipe en direction de Tizi-Ouzou en prévision de la rencontre contre la JS Kabylie, comptant pour la 11ᵉ journée du championnat. En cette douloureuse circonstance, le Président de la FAF, les membres du Bureau Fédéral et toute la famille du football national présentent au club du Mouloudia d’El-Bayadh, aux familles et aux proches des victimes leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur profonde sympathie.

Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir les défunts en son vaste paradis et les couvre de toute Sa Miséricorde. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons ». Écrit la FAF.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons reçu la triste nouvelle du décès du gardien de but du MC El-Bayadh, Zakaria Bouziani, et de l’entraineur adjoint, Khaled Meftah, suite à un tragique accident de la circulation à Sougueur. En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammadi présente ses sincères condoléances au MC El-Bayadh et aux familles des victimes. Il prie Dieu de leur accorder sa sainte miséricorde et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons ». Écrit le MJS.

À noter que tous les clubs de la Ligue 1 Mobilis et des divisions inférieures ont présenté leurs condoléances au MC El-Bayadh, les familles des victimes en particulier, et les assurent de leur profonde sympathie en cette douloureuse circonstance.