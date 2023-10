La FAF suspend toutes les activités footballistiques jusqu’à nouvel ordre

La fédération algérienne de football a suspendu toutes les activités footballistiques jusqu’à nouvel ordre. Si elle a pris une telle décision, c’est tout simplement par solidarité avec le peuple frère palestinien.

L’Algérie soutient sans faille la cause palestinienne. Notre pays suit avec un grand intérêt l’évolution de la guerre Gaza-Israël, qui a déclenché il y a quelques jours.

Alors que la guerre a fait plusieurs victimes, notamment après l’attentat barbare sur un hôpital à Gaza hier soir, la fédération algérienne de football a fini par suspendre toutes les activités footballistiques jusqu’à nouvel ordre. Une décision prise par solidarité avec le peuple frère palestinien.

« Exprimant sa solidarité avec le peuple frère palestinien résistant et par respect aux mémoires des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes sauvages, commises dans le secteur de GAZA contre les populations en Palestine occupée, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de suspendre toutes les compétitions et les rencontres de football, jusqu’à nouvel ordre ». A écrit la première instance du football algérien sur son site officiel.

Ainsi, la 5e journée de la Ligue 1 Mobilis, prévue initialement ce week-end, sera reportée à une date ultérieure. Déjà en trêve depuis la date FIFA, les clubs algériens devront changer leur programme de préparation afin de bien meubler cet arrêt forcé de la compétition officielle.

En attendant que la guerre Gaza-Israël connaisse un dénouement, la FAF, en étroite coordination avec la ligue de football professionnel, va communiquer la nouvelle date à l’occasion de laquelle le championnat national va reprendre ses droits.