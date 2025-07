La FAF signe un nouveau contrat de sponsoring avec une grande entreprise

La Fédération algérienne de football tient un nouveau sponsor majeur. Il s’agit d’Air Algérie. La cérémonie de la signature du contrat de sponsoring est prévue samedi.

La Fédération Algérienne de Football (FAF) poursuit activement sa stratégie de diversification financière avec l’annonce d’un nouveau partenariat majeur. Après avoir conclu des accords significatifs avec Serport, Sonatrach, Mobilis et le constructeur automobile chinois Chery en mars 2024, la FAF s’apprête à signer un protocole de partenariat avec Air Algérie.

Air Algérie, nouveau sponsor majeur de la FAF

La cérémonie officielle de signature est prévue pour samedi au nouveau siège d’Air Algérie, sis au quartier des affaires à Bab Ezzouar à 10h, a-t-on appris du média spécialisé « Compétition », selon une source officielle. Ce nouveau partenariat stratégique vise principalement à renforcer la collaboration entre les deux institutions nationales, avec un accent particulier sur le transport et l’accompagnement logistique des différentes sélections nationales.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans une démarche plus large de la FAF pour consolider ses ressources financières et optimiser la gestion logistique des équipes nationales. L’arrivée d’Air Algérie comme sponsor majeur marque une étape importante dans cette stratégie de développement, offrant de nouvelles perspectives pour le football algérien.

Rayan Cherki choisit l’équipe de France : La FAF contredite

Le jeune talent de l’Olympique Lyonnais Rayan Cherki, récemment convoqué en équipe de France, vient de mettre fin à la polémique concernant son choix de sélection nationale. Dans une interview accordée à L’Équipe juste après son sélection, il affirme n’avoir jamais eu de contacts officiels avec les fédérations algérienne et italienne, contrairement aux déclarations de la FAF.

Le joueur reconnaît uniquement des échanges informels avec quelques joueurs et Paolo Rongoni, ancien préparateur physique qu’il a côtoyé à Lyon. Il mentionne également une rencontre fortuite entre son père et l’ex-sélectionneur algérien Djamel Belmadi en 2019, via un ami commun.

Ces révélations contredisent directement les propos du porte-parole de la FAF, Said Fellak, qui avait précédemment affirmé qu’un « travail avait été fait » et qu’un « retour positif » avait été reçu. Cette situation met en lumière un possible désaccord entre les versions de la Fédération algérienne et celle du joueur, désormais officiellement international français.

