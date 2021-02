La FAF se dit victime d’une campagne « de gros mensonges »

La fédération algérienne de football (FAF) se dit victime d’une campagne « de gros mensonges » par certaines parties.

Dans un communiqué rendu public, le département de Kheireddine Zetchi a dénoncé une campagne d’acharnement et de désinformation sur les réseaux sociaux.

« Poursuivant une guerre inlassable contre la Fédération algérienne de football, certains cercles continuent à user de désinformation et de gros mensonges dans le seul but de manipuler l’opinion sportive et de dénigrer l’instance fédérale », lit-on dans le communiqué.

« Leur dernière trouvaille est d’accuser la FAF de vouloir apporter des modifications à ses propres statuts à la veille de la tenue de l’Assemblée générale élective pour, soi-disant, barrer la route à de potentiels candidats », a ajouté la même source.

Walid Sadi accuse la FAF et lance un appel à Ministre des Sports

En effet, Walid Sadi a accusé le bureau fédéral actuel, de vouloir introduire des amendements des statuts de la fédération de football avant le prochain scrutin.

Pour barrer la route à Zetchi, Walid Sadi a appelé Sid Ali Khaldi à intervenir pour arrêter le processus de réformes des lois que veut entreprendre la FAF à la veille de son assemblée générale élective.

« J’ai l’honneur de vous lancer un appel pressant en vue d’empêcher la direction actuelle de la Fédération algérienne de football d’introduire une quelconque initiative visant la modification des statuts de la fédération à la veille du renouvellement de sa présidence et au motif d’une recommandation de l’instance internationale du football, à savoir la FIFA » , a-t-il écrit dans une lettre envoyée au Ministère de la Jeunesse et des sports.