La FAF répond aux accusations d’Eto’o et propose une enquête conjointe

En guise de réponse à la Fédération camerounaise de football (CAF), son homologue algérienne (FAF) a publié un communiqué ce mercredi 27 avril 2022. Dans cette instance, recontextualise les paroles de Djamel Belmadi qui ont fait prévaloir la structure camerounaise.

La FAF ne laisse pas abattre l’entraîneur de l’EN qui avait contesté l’arbitrage de Bakar. Par conséquent, la structure footballistique a rappelé que “dénoncer le comportement arbitres, s’inscrit dans une démarche d’intérêt général”. Une démarche “à laque plupart des acteurs du football, pour le bien et la préservation de l’intégrité du je cher continent auquel nous appartenons et dont nous partageons les valeurs de son honorabilité et son image”.

La FAF répond aux accusations de la FECAFOOT

En outre, le FAF affirme avoir pris connaissance avec déception » le communiqué de presse de la FECAFOOT”. Toutefois, du côté de la bâtisse de Dely Brahim, il est spécifié que « la FAF et le sélectionneur national, Djamel BELMADI dans l’interview mentionnée dans ce communiqué n’ont, à aucun moment, insisté, cité et encore moins accusé la FECAFOOT ou une autre fédération ou un organisme international de quoi que ce soit ».

Pour sa part, la FECAFOOT a exprimé sa volonté de saisir la Commission de Discipline. Et cela après les discours de Belmadi et les actions des officiels algériens menées depuis la fin du match Algérie Cameroun. A ce propos, la FAF calme le jeu. Elle souligne que « fidèle à sa ligne de conduite, elle a toujours entretenu d’excellentes relations, amicales et fraternelles avec les fédérations africaines sœurs, et notamment avec la FECAFOOT, et veillera au renforcement et à la consolidation de ces relations ».

De même, l’instance de Charaf-Eddine Amara tient à rappeler que « la FAF, comme toute autre fédération dans le monde, a usé de son droit légitime de défendre ses intérêts auprès des instances internationales compétentes, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ». En outre, tout comme la FECAFOOT, la FAF reste « fondamentalement attachée aux valeurs et vertus du sport, et a toujours accepté loyalement les résultats qui étaient en sa défaveur dans un esprit total de fair-play, sans rouspéter ni accuser qui que ce soit.”

Enfin, la FAF affirme qu’elle « se réjouit d’avance et aura un réel plaisir à accompagner la FECAFOOT dans sa quête pour faire la lumière sur cette affaire devant la Commission d’éthique de la FIFA, car l’éthique et l’intégrité ont toujours fait partie des principes défendus courageusement et en toutes circonstances par l’Algérie.”