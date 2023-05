La FAF réagit à la menace de la JSS et du NCM de boycotter la Coupe d’Algérie

La JS Saoura et le NC Magra menacent de boycotter les matchs de la demi-finale de la Coupe d’Algérie après la délocalisation de ces derniers. La commission d’organisation de la Coupe d’Algérie de la fédération algérienne de football a réagi via un communiqué officiel.

C’est une nouvelle qui fait l’actualité depuis ce matin. La JS Saoura et le NC Magra menacent de boycotter les matchs de la demi-finale de la Coupe d’Algérie, respectivement face à l’ASO Chlef et au CRB. La raison ? C’est tout simplement à la suite de la délocalisation des deux matchs. Si la commission d’organisation de la compétition a prit une telle décision, c’est tout simplement pour pouvoir utiliser la VAR.

⚽A LIRE AUSSI : La JS Saoura et le NC Magra menacent de boycotter la Coupe d’Algérie à cause de la VAR

Cette dernière a réagi au menace de la JSS et du NCM, la fédération algérienne de football réagi. En effet, elle maintien la décision de la commission d’organisation de la Coupe d’Algérie de programmer JSS-ASO Chlef à Miloud Hadefi (Oran) et du NCM-CRB au stade Hamlaoui (Constantine).

La commission d’organisation campe sur sa décision

Dans un communiqué officiel sur le site de la FAF, La Commission d’organisation de la Coupe d’Algérie de la Fédération algérienne de football « rappelle, conformément aux décisions prises lors des différentes réunions statutaires du Bureau fédéral, que la domiciliation des matchs des demi-finales de l’épreuve populaire a été programmée dans des stades en fonction des paramètres et conditions normatives permettant l’utilisation de la technique de la VAR.

Le recours à cette technique s’inscrit dans le cadre du projet d’amélioration de l’arbitrage en Algérie, à travers déjà :

La désignation, lors du bureau fédéral du mois de décembre 2022, de M. Mehdi Abid-Charef en qualité de responsable de la VAR au niveau de la Commission fédérale d’arbitrage.

La décision du Bureau fédéral du mois de janvier 2023 de charger M. Djamel Haïmoudi, vice-président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de préparer un dossier concernant l’introduction de cette technique et de la soumettre à l’examen du Bureau fédéral.

Les orientations données par le Bureau fédéral, lors de sa réunion du mois de février 2022, à M. Abdelhak Etchiali pour consolider ce dossier et de le mener à terme.

Et enfin, la décision du Bureau fédéral du 9 mai 2023 concernant l’utilisation de la VAR lors des demi-finales dans des stades répondant aux conditions et critères exigés pour la mise en place de ce dispositif. Et ce, avant même le déroulement des rencontres des quarts de finale (12 et 13 mai 2023) ».

Par ailleurs, la FAF a obtenu l’autorisation de la FIFA pour l’utilisation de la VAR lors des demi-finales de la Coupe d’Algérie Mobilis 2023 dans les stades ayant abrité les matchs du CHAN 2022 et la CAN U17, et ce suite à la requête introduite par la CAF à ce propos.