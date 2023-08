La FAF porte plainte contre une chaine de télévision privée

La fédération algérienne de football a décidé de porter plainte contre une chaine de télévision privée. La raison ? C’est tout simplement pour des déclarations mensongères et diffamatoires.

Plusieurs consultants, journalistes et anciens joueurs n’hésitent pas à critiquer ouvertement le sélectionneur national Djamel Belmadi et la fédération algérienne de football sur les plateaux des émissions sportives, diffusées sur les chaines de télévision privées. Mais, il y a ceux qui osent franchir les lignes rouges. Cela a fait réagir la FAF qui a porté plainte contre la chaine privée, El-Watania.

« La Fédération algérienne de football informe qu’elle a décidé de porter plainte auprès du Procureur de la République territorialement compétent suite aux déclarations mensongères et autres graves diffamations diffusées dans l’émission Football de la chaîne privée El-Watania TV. Et ce, dans l’unique but que celui de tromper et de semer le doute au sein de l’opinion sportive ». Lit-on dans un communiqué officiel de la FAF.

Et d’ajouter: » Cette procédure permettra de mettre toute la vérité en avant et la lumière sur ces dépassements récurrents de la part de représentants de médias. Ces derniers, devront répondre de leurs déclarations devant la justice en apportant les preuves de ce qu’ils avancèrent. Et ce, dans le strict respect de la Loi et son application avec vigueur ».

Algérie – Tanzanie, le 7 septembre à Annaba

Par ailleurs, la fédération algérienne de football a communiqué la date et le lieu du match Algérie – Tanzanie. Ce dernier rentre dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

En effet, le match aura lieu officiellement le 7 septembre prochain à partir de 20h. Il se jouera au stade 19 mai 1956 d’Annaba. Le match sera officié par le Béninois M. Djindo Louis Houngnandane. Il sera assisté de son compatriote M. Éric Ayimavo Aymar Ulrich et le Togolais M. Jonathan Ahonto Kuffi.