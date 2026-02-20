La FAF dévoile les dates et le lieu des deux matchs amicaux face au Guatemala et à l’Uruguay

À partir du prochain rassemblement prévu en mars, l’Équipe d’Algérie entrera officiellement dans la phase de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Ce stage, qui se déroulera en Italie, marquera une étape importante dans la planification du sélectionneur Vladimir Petkovic, bien décidé à poser les premières bases de son projet avant la grande échéance mondiale. Deux matchs amicaux sont au programme, avec des adversaires aux profils bien distincts, permettant d’évaluer différentes facettes du jeu des Verts.

La première rencontre aura lieu le 27 mars 2026 à 20h30 au Stade Luigi-Ferraris de Gênes, où les Fennecs affronteront la sélection du Guatemala. Le choix de cet adversaire a suscité l’étonnement de nombreux supporters algériens, notamment en raison de son classement modeste au sein de la hiérarchie mondiale de la FIFA.

Toutefois, la Fédération algérienne de football assume pleinement cette décision stratégique. L’idée est de confronter l’équipe à un style de jeu sud-américain afin de se rapprocher des conditions qu’elle pourrait rencontrer face à l’Argentine lors du Mondial. Ce type d’opposition, même face à un adversaire loin du niveau de la sélection nationale, peut offrir des enseignements précieux sur les automatismes, le rythme et l’adaptation tactique.

Test révélateur face à l’Uruguay

Quatre jours plus tard, le 31 mars à 20h30, les coéquipiers du capitaine Mahrez disputeront leur deuxième test face à la redoutable sélection de l’Uruguay à l’Allianz Stadium de Turin. Cette affiche s’annonce nettement plus relevée et servira de véritable révélateur du niveau actuel des Verts. Habituée aux grandes compétitions et dotée d’une solide culture tactique, la Celeste représente un adversaire idéal pour jauger la solidité défensive, la capacité de projection offensive et la gestion des temps forts et faibles. Rappelons que l’Algérie et l’Uruguay s’étaient déjà rencontrés en amical en août 2009. Les Verts s’étaient imposés au stade 5 juillet par la plus petite des marges, signé Rafik Djebbour.

Il faut dire que le stage du mois de mars constitue donc bien plus qu’un simple rassemblement amical. Il s’inscrit dans une stratégie globale visant à construire une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures nations sur la scène internationale. Petkovic souhaite profiter de cette fenêtre FIFA pour observer ses joueurs dans des contextes variés, tester des combinaisons et affiner son système de jeu.

En somme, les deux matchs amicaux face au Guatemala et à l’Uruguay offriront un premier aperçu du visage que pourrait présenter l’Algérie lors de la Coupe du Monde 2026. Entre un adversaire accessible pour travailler les automatismes et une opposition de prestige pour mesurer le potentiel réel, ce rassemblement s’annonce déterminant dans la montée en puissance des Fennecs.