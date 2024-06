La FAF décrète des matchs à huis-clos après les incidents à Constantine

La fédération algérienne de football a enfin réagi suite aux graves incidents ayant émaillé le stade Chahid Hamlaoui à l’issue du match CSC-USMA. L’Instance fédérale décrète des matchs à huis clos pour la suite de la saison.

Les graves incidents ayant émaillé au stade Chahid Hamlaoui de Constantine au coup de sifflet final du match CSC-USMA continuent à faire l’actualité, notamment sur les réseaux sociaux. Il a fallu attendre jusqu’à cet après-midi pour que la Fédération algérienne de football réagisse enfin. Dans un communiqué officiel, elle “regrette et déplore les actes de violence et de vandalisme qui se sont produits au stade Chahid Hamlaoui de Constantine”. L’Instance fédérale a également révélé que le Comité d’urgence de la FAF réunit en la circonstance.

Des décisions importantes ont été prises lors de la réunion. D’abord, il a été décidé de programmer les deux prochaines journées du championnat (28e et 29e) à huis clos, et ce, à titre conservatoire. Aussi, les supporters visiteurs sont interdits de déplacement lors de la 30e journée du championnat, qui se jouera le 15 juin prochain.

Les auteurs des incidents risquent gros

Visiblement, la Fédération algérienne de football ne va pas tolérer les actes de vandalisme au stade Hamlaoui. “La commission de discipline est saisi à l’effet de traiter ces graves incidents avec la plus grande rigueur et diligence et de prononcer les mesures disciplinaires qui s’imposent”, ajoute le communiqué de la FAF. Il a été aussi décidé d’ouvrir “une enquête sur les conditions d’organisation et de déroulement de cette rencontre”. Ainsi, on s’attend à de lourdes sanctions contre les auteurs.

La Fédération algérienne de football rappelle qu’elle “est résolument engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène de violence. Elle doit aussi assurer que les stades restent des lieux de convivialité et de respect mutuel”.

Enfin, la FAF “appelle toutes les parties prenantes, notamment les acteurs du football et la presse sportive, à apporter leur concours pour faire valoir les valeurs nobles de l’esprit sportif”.