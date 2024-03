La FAF condamnée à payer 2 milliards de centimes à un entraineur espagnol

L’entraineur espagnol, Vicente Girona, réclame à la FAF ses arriérés de salaires après avoir exercé à l’académie de Khemis Meliana. Une somme qui avoisine les 2 milliards de centimes.

En octobre 2019, l’ancien président de la fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, avait lancé l’académie de football de Khemis Meliana. Une académie qui avait pour objectif de dénicher les jeunes talents sur tout le territoire national et les former selon le système sport-étude.

Hélas, l’académie n’avait pas survécu pour autant puisqu’elle a fermé ses portes, juste après le départ de Zetchi. Parmi le personnel technique recruté pour l’Académie de Khemis Miliana, l’entraîneur espagnol Vicente Girona Izquierda. Titulaire d’un diplôme UEFA Pro et spécialiste de la formation, il avait réalisé un gros travail en profondeur permettant l’émergence de plusieurs joueurs talentueux.

Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’a pas encore perçu ses arriérés de salaires. Et pour recouvrir ses droits, il a bel et bien saisi la FIFA. Sans surprise, il a eu gain de cause, mais le technicien espagnol de 43 ans attend toujours la régularisation de sa situation financière.

Girona réclame plus de 2 milliards de centimes

De Charaf-Eddine Amara à Walid Sadi, trois présidents se sont succédé à la tête de l’Instance fédérale, mais Vicente Girona Izquierda n’a toujours pas perçu ses arriérés de salaires. Disposant d’une décision définitive et exécutoire depuis une dizaine de mois, le concerné a officiellement saisi la fédération algérienne de football, via son avocat.

En effet, ce dernier a adressé un courrier à la FAF pour transférer l’argent que l’Instance fédérale doit à Girona, d’une somme de 84 623 euros, soit environ 2 milliards de centimes. L’avocat a également notifié la FAF que l’argent doit être transféré vers le compte bancaire de son client à Doha, au Qatar, où il réside actuellement, en étant entraineur adjoint du club Al-Sailiya SC.