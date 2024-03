La FAF condamne la violence dans les stades en Algérie

La fédération algérienne de football réagit à la violence dans les stades algériens. Elle condamne ce phénomène et promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer le fléau.

Contrairement aux années précédentes, la violence dans les différents stades en Algérie a pris de l’ampleur cette saison. On cite notamment les graves incidents ayant émaillé les matchs USMK-USMA, ESS-MCA ou encore USS-ESBA. De quoi susciter la réaction de la fédération algérienne de football, qui condamne la violence dans les stades.

« La Fédération algérienne de football constate avec regret et déplore vivement la montée de la violence dans certains stades, une tendance qui ternit l’image de notre sport national. Ces comportements sont totalement inacceptables. La Fédération n’a aucune tolérance envers de tels actes qu’elle condamne fermement. Elle refuse de rester passive face aux scènes choquantes et horribles qui se déroulent dans certains stades. Des lieux censés être empreints de joie, de célébration et de fair-play ». Lit-on dans le communiqué de la FAF.

L’instance fédérale « Appelle à l’unité de la famille du football afin de combattre ce fléau et d’empêcher les éléments perturbateurs et les récidivistes de nuire à notre discipline. Il est impératif de mettre fin à ces comportements destructeurs pour préserver l’intégrité du jeu et la réputation de notre sport ». Ajoute le communiqué.

La FAF promet d’éradiquer le phénomène

Alors que le phénomène prend de l’ampleur depuis l’entame de la saison en cours, la FAF promet à prendre « toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène et assurer que les stades restent des lieux de convivialité et de respect mutuel ».

Enfin, la première instance du football algérien appelle à l’union de toute la famille footballistique pour faire face à ce fléau. « La FAF reste convaincu qu’avec l’aide de la famille du football, elle peut éradiquer le fléau de la violence dans nos stades, et reste déterminée à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir le fair-play, le respect dans le football. Elle appelle toutes les parties prenantes, notamment la presse sportive, à apporter leur concours afin de contribuer à faire valoir les valeurs nobles de l’esprit sportif ».