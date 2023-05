La FAF annonce l’utilisation de la VAR

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée dans des matchs lors de l’exercice 2022/2023. Ce sera à partir des demi-finales de la Coupe d’Algérie, a annoncé la fédération algérienne de football.

Le Bureau Fédéral de la Fédération algérienne de football, a confirmé lors de sa réunion mensuelle statutaire du mardi 9 mai 2023 que le système de la VAR sera utilisé lors des matchs des demi-finales de Coupe d’Algérie seniors Mobilis de l’édition 2023.

En concertation avec la Commission de Coupe d’Algérie et la Commission fédérale d’arbitrage (CFA), la FAF précise que les rencontres de demi-finales se dérouleront dans des stades répondant aux conditions et critères exigés pour la mise en place de ce dispositif.

Il est à noter que la compétition est actuellement au stade des quarts de finales, dont les trois premiers matchs se dérouleront vendredi prochain. Il s’agit de CR Zaouia – NC Magra, ASO Chlef – OS Akbou et JS Saoura- Paradou AC.

Le quatrième et dernier quart de finale se jouera dimanche 21 mai. Il opposera l’AS Khroub et le vainqueur du derby algérois mettant aux prises la JS El Biar et le CR Belouizdad, comptant pour les 8es de finale.

Saison 2023/2024 : les matchs de championnat avec la VAR ?

Il y a quelques semaines, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a évoqué l’installation de la technologie VAR dans les stades algériens. En effet, il affirme que ce sera à partir du prochain exercice 2023/2024.

« Les erreurs d’arbitrage ont toujours existé notamment à l’approche de chaque fin de saison. Il doit y avoir de l’équité et de la transparence. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Je tiens à préciser qu’aucun club n’est visé ou fait l’objet d’un complot. Lors de la réunion du BF tenue dimanche, nous avons installé une commission mixte qui aura pour mission d’inspecter les stades, dans le cadre de l’introduction de la VAR à partir de la saison prochaine ». A-t-il annoncé.

Reste à savoir maintenant si ça va se concrétiser ou non. On en saura à partir de l’entame de la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Arbitrage contesté en Algérie : la VAR réclamée, Zefizef tranche