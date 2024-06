La FAF accusée d’avoir exclu Mahrez, Sadi se justifie encore

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, évoque une nouvelle fois le retour de Riyad Mahrez en sélection. Il assure également qu’il n’y a aucun cas Bennacer.

De Tunis, où il a pris part au comité exécutif de l’UNAF, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, est intervenu sur les ondes de la radio nationale. Il a évoqué plusieurs sujets qui concernent la sélection nationale. Mais le plus important, c’est celui du retour de Riyad Mahrez.

Il persiste et signe. En effet, il assure qu’il n’y a pas d’affaire Mahrez et que la FAF ne s’est jamais immiscée dans les choix du sélectionneur national. « Il n’y a aucun cas Mahrez. Je vous assure encore une fois que les déclarations du sélectionneur national ont été juste mal interprétées. D’ailleurs, Petkovic a déjà déclaré que Mahrez fait partie des joueurs sur lesquels il va compter à l’avenir. Je vous assure aussi que c’est le sélectionneur national qui fait ses choix et c’est à nous de juger ses résultats », dira-t-il.

Sadi révèle qu’une entrevue entre Petkovic et Mahrez aura bel et bien lieu. « Comme je l’ai déjà révélé, Petkovic et Mahrez vont se rencontrer au moment opportun. Le sélectionneur national est le premier responsable de ses choix, la FAF n’a qu’à l’accompagner ».

Différend Petkovic-Bennacer, Sadi dément

À la grande surprise, Ismael Bennacer n’a pas été titularisé face à la Guinée. Certains en ont profité pour balancer une fausse information, faisant état d’un différend entre le joueur et Vladimir Petkovic. Le président de la FAF, Walid Sadi, dément formellement la rumeur. Il assure également qu’une grande stabilité règne au sein du groupe des Verts.

« Y a des gens qui veulent profiter de telles situations pour balancer de fausses informations… Je vous jure qu’il n’y a aucun cas Bennacer et je démens formellement les rumeurs faisant état de son différend avec le sélectionneur national. Je vous assure qu’une grande stabilité règne au sein du groupe en sélection. C’est toujours dans une ambiance familiale que la sélection effectue ses stages et le sélectionneur entretient de très bonnes relations avec tous les joueurs », voilà ce qui est désormais clair, net et précis.