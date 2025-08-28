La douane saisit 762 pièces automobiles à Sétif : un trafic nourri par la pénurie

Depuis plusieurs semaines, le marché algérien des pneus et pièces de rechange suscite une attention particulière, entre pénuries, flambée des prix et ruées d’automobilistes vers la Tunisie.

C’est dans ce climat tendu que la douane nationale a annoncé, ce jeudi 28 août, avoir intercepté un important lot de pièces neuves lors d’une sortie nocturne à Sétif.

Selon le communiqué officiel, 762 pièces de rechange de différents types ont été saisies. Trois individus ont été arrêtés dans cette opération qui s’est déroulée avec succès.

Les agents ont également récupéré une quantité de comprimés de Prégabaline (300 mg), un médicament souvent détourné de son usage thérapeutique.

La douane met la main sur un important lot de pièces de rechange auto

Cette affaire illustre une tendance déjà relevée ces dernières semaines. Le marché des pièces détachées devient un terrain fertile pour les trafics. Alors que les automobilistes peinent à trouver pneus et pièces dans les circuits classiques, certains contrebandiers tentent de tirer profit de la situation.

Les réseaux profitent des tensions d’approvisionnement et de la demande croissante.

Les opérations se déroulent fréquemment la nuit, dans des zones frontalières ou isolées.

Les autorités multiplient les patrouilles et annonces de saisies pour contenir ce commerce parallèle.

Cette saisie intervient dans un contexte où de nombreux automobilistes franchissent la frontière tunisienne pour s’approvisionner en pneus et pièces.

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux ces derniers jours témoignent d’une tendance grandissante. Face aux tarifs élevés et aux pénuries, certains préfèrent se tourner vers les marchés de l’autre côté de la frontière.

Une quantité de comprimés de Prégabaline (300 mg) interceptée à Sétif

Au-delà des pièces automobiles, la présence de comprimés de Prégabaline met en lumière un autre volet de ce trafic.

Ce médicament, utilisé notamment contre les douleurs neuropathiques, figure parmi les substances pharmaceutiques de plus en plus surveillées.

Sa récupération aux côtés d’un lot de pièces détachées témoigne d’une activité qui dépasse le simple marché automobile.

En Algérie, les autorités multiplient les opérations de contrôle. Elles affirment vouloir à la fois assainir le marché et protéger les consommateurs, confrontés à des produits de contrebande qui échappent à tout contrôle de qualité.

En somme, si cette opération démontre l’efficacité de la vigilance douanière, elle rappelle aussi l’ampleur d’un marché parallèle difficile à endiguer.