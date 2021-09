la DNRS révèle qui sont les plus touchés par les accidents de la route

Plus que n’importe quel autre fléau, les accidents de la route continuent de faucher chaque jour des citoyens Algériens. Outre l’état des routes, les conducteurs sont souvent les principaux coupables de ces drames que l’on vit quotidiennement. L’inconscience touche cependant une tranche d’age plus que d’autres. Les jeunes de moins de 30 ans constitueraient en effet la moitié des victimes des accidents de la route.

Selon la DNRS, délégation Nationale de Sécurité Routière, les jeunes de moins de 30 ans constituent la moitié des morts dus aux accidents de la route. Toujours selon la même source, il y a eu 722 morts et 9638 blessés dans des accidents de la route parmi les citoyens âgés de moins de 29 ans. Cette tranche d’age constitue 48.05 % du total des décès. Ces chiffres, précise la DNRS, ne concernent que le premier semestre de l’année 2021.

Les jeunes, ces victimes des routes

La deuxième tranche d’age touchée par les accidents de la route est celle des jeunes âgés entre 30 et 34 ans. Ils comptent parmi eux 158 morts et 1544 blessés lors du premier semestre de 2021, à cause des accidents de la route. En outre, plus de 112 jeunes âgés entre 35 et 39 ans ont péri sur les routes pendant la même période, et 1276 ont été blessés.

Les citoyens âgés entre 40 et 44 ans ont enregistré quant à eux 90 décès depuis le début de l’année et jusqu’au mois de juin dernier, ainsi que 994 blessés, tandis que les citoyens âgés entre 45 et 49 ont enregistré 94 décès et 720 blessés pendant la même période.

Les accidents de la route constituent une véritable catastrophe. Certains conducteurs inconscients risquent leurs vies et celles des autres, une attitude qui doit être fermement punie par les instances concernées et les autorités compétentes.