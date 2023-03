La diversité célébrée à Manchester : une cathédrale accueille l’Open Iftar 2023

Mercredi dernier, des dizaines de musulmans issus de diverses ethnies et origines se sont réunis dans la cathédrale de Manchester pour rompre le jeûne lors d’un événement d’iftar. L’appel à la prière du coucher du soleil a retenti à travers les murs imposants de l’église gothique, alors que les participants étaient assis sur le sol, entourés de nourriture et de boissons disposées sur des tapis. L’église anglicane avait enlevé ses bancs pour accueillir ses invités et leurs repas.

Pour ce 10eme anniversaire, l’événement Open Iftar à la cathédrale de Manchester s’est déroulé le mercredi 29 mars 2023, à partir de 17h30. La cathédrale, située sur Victoria Street, est le siège du diocèse anglican de Manchester et l’église paroissiale de la ville.

Les photos et les vidéos de l’événement ont rapidement fait le tour des médias sociaux, suscitant des réactions diverses. Beaucoup de musulmans ont félicité l’église pour avoir ouvert ses portes aux musulmans jeûneurs, célébrant la tolérance et la coexistence au sein de la communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Open Iftar (@openiftar)

Open Iftar : L’initiative lancée par Ramadan Tent Project depuis 2013

L’événement d’iftar à la cathédrale de Manchester faisait partie de l’initiative Open Iftar, lancée par le Ramadan Tent Project. Cette organisation caritative primée vise à rassembler les communautés et à promouvoir l’esprit du Ramadan à travers diverses actions. Depuis 2013, Open Iftar a réuni plus de 500 000 personnes dans tout le pays, organisant des événements dans des lieux emblématiques tels que le Royal Albert Hall, le stade de Wembley ou la place Trafalgar, ainsi que dans des sites régionaux comme le musée Baltic, la place Centenary de Bradford ou la cathédrale de Coventry.

Open Iftar cherche à créer des ponts entre les communautés, en mettant en avant ce qui nous unit et en célébrant nos différences. Les participants peuvent profiter de discours stimulants, d’échanges interculturels, de nourriture gratuite, de stands, de cohésion communautaire, de réflexions spirituelles, de prières et de conversations enrichissantes.