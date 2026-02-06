La directrice du FMI reçue par Tebboune : quelles observations sur l’économie algérienne ?

Pour sa première visite en Algérie, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a exprimé son admiration pour la dynamique et le développement du pays. À l’issue de son entretien avec le président Abdelmadjid Tebboune, elle a souligné la stabilité de l’économie algérienne et la baisse de l’inflation, des éléments qui « se répercuteront positivement sur l’économie ».

La responsable du FMI a également mis en avant le soutien de son institution aux efforts de diversification de l’économie nationale. Insistant sur la création d’emplois et l’investissement dans les ressources humaines, « qui représentent l’avenir du pays ». Elle a remercié l’Algérie d’avoir accueilli une rencontre clé sur « la connexion entre l’Europe et l’Afrique à travers l’Afrique du Nord ». Qualifiant ses discussions avec le président Tebboune de « profondes et riches ».

Une conférence pour renforcer l’intégration économique régionale

La directrice générale du FMI s’est exprimée à l’ouverture d’une conférence de haut niveau organisée par la Banque d’Algérie et le FMI. Sous le thème « Afrique du Nord : relier les continents, créer des opportunités ». En présence du Premier ministre Sifi Ghrieb.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, des changements dans les flux commerciaux et financiers, et la transition énergétique, Kristalina Georgieva a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale :

Développer des pôles de production régionaux et des projets d’infrastructures interrégionales. Notamment ferroviaires.

Créer des plateformes numériques pour améliorer l’efficacité logistique et réaliser des économies d’échelle.

pour améliorer l’efficacité logistique et réaliser des économies d’échelle. Exploiter le potentiel énergétique de l’Afrique du Nord. en particulier le solaire, l’éolien et l’hydrogène vert destiné à l’exportation.

destiné à l’exportation. Réduire les barrières commerciales et stimuler le commerce intra-africain , aujourd’hui limité (4 % des exportations et 1 % des importations).

, aujourd’hui limité (4 % des exportations et 1 % des importations). Moderniser l’environnement des affaires, les ports et les systèmes douaniers pour faciliter les échanges transfrontaliers.

De plus, elle a rappelé l’importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Comme moteur d’intégration, capable de renforcer les liens économiques avec l’Europe et de bénéficier aux populations locales.

L’Algérie, un acteur stratégique de l’Afrique du Nord

Pour le Premier ministre Sifi Ghrieb, la région d’Afrique du Nord occupe un rôle historique et stratégique. En tant que trait d’union entre l’Afrique et l’Europe. Selon lui, le thème de la conférence « exprime les espoirs et les opportunités prometteuses ». Et souligne l’importance de moderniser ses horizons pour relever les défis actuels.

Le gouverneur par intérim de la Banque d’Algérie, Mouatassem Boudiaf, a souligné le rôle moteur de l’Algérie dans l’intégration régionale. Tant dans le commerce transfrontalier que dans le secteur de l’énergie. Il a insisté sur les potentialités énergétiques du pays. Ainsi que sur la capacité de l’Algérie à devenir un centre des énergies renouvelables et d’exportation d’hydrogène vert. Garantissant un meilleur accès à l’électricité pour l’Afrique subsaharienne.

Enfin, la conférence, tenue au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, a rassemblé responsables nationaux et étrangers, représentants d’institutions financières et experts.

Les discussions ont porté sur l’intégration économique régionale, les chaînes de valeur mondiales, le rôle de l’énergie et les mécanismes de financement des projets structurants.