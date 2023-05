La direction des Douanes à Oran saisie 178 185 comprimés d’ecstasy

Malgré les efforts continus des autorités pour lutter contre ce fléau, les saisies de drogue sont encore fréquentes. Récemment, une opération de police a permis de saisir une quantité importante de drogue dans la ville d’Oran.

En effet, dans le cadre d’une mission assidue visant à préserver la santé publique et la sécurité, la brigade de la Direction des Douanes à Oran a fait une découverte stupéfiante. Lors d’une opération de routine, les agents de la direction principale des équipes relevant du service de l’inspection des divisions des douanes du port d’Oran ont réussi à mettre la main sur une importante quantité de drogues illégales.

La cargaison, minutieusement dissimulée à bord, contenait pas moins de 178 185 comprimés d’ ecstasy. Ces pilules psychotropes, notoirement dangereuses, étaient soigneusement camouflées dans une cachette spécialement aménagée pour dissimuler des marchandises interdites.

Le communiqué de la Direction des Douanes a souligné la vigilance et la préparation exceptionnelles des agents des douanes algériennes. Cette opération témoigne de la lutte contre le trafic et la promotion de substances illicites, dans le but de préserver la santé et la sécurité des citoyens.

Importante saisie de faux billets à Alger

Le tribunal correctionnel de Dar El Beida a écouté les réquisitions du procureur de la République, qui a demandé une peine de cinq ans de prison et une amende de 100 000 Da pour deux personnes impliquées dans une affaire d’escroquerie présumée. Les accusés sont un ressortissant subsaharien et un commerçant algérien.

Les frères du commerçant risquent quant à eux deux ans de prison chacun pour escroquerie, usage de fausses identités et participation à des actes d’escroquerie. L’affaire a débuté en juillet 2022, lorsque la victime est entrée en contact avec une femme d’origine africaine résidant au Royaume-Uni sur Facebook. La femme a prétendu vouloir faire une donation d’1 milliard et 800 mille centimes en aumône.

La femme a proposé de remettre un sac d’argent par l’intermédiaire de l’ambassade britannique en Algérie à une connaissance à elle. Un individu aurait joué le rôle du représentant du Consulat d’Angleterre en Algérie pour mettre en place cette arnaque.

Le ressortissant subsaharien nie toute implication dans cette affaire et affirme que le commerçant, accompagné de ses frères, a reçu l’argent. Les frères du commerçant nient également leur participation à l’escroquerie et prétendent que l’argent devait servir à acheter des téléphones portables.