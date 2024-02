« La dignité du citoyen n’est pas un simple slogan », affirme Tebboune

Le Président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé mardi dernier l’importance cruciale de tout effort visant à construire une Algérie nouvelle, fondée sur des bases solides qui répondent aux aspirations du peuple.

Dans son discours inaugural lors de la rencontre organisée par la médiation de la République, le Président Tebboune a souligné l’impératif que chaque action entreprise pour l’édification d’une Algérie nouvelle serve avant tout l’intérêt du citoyen et soit guidée par une écoute attentive des besoins de la population.

Il a également mis en avant les efforts déployés depuis son accession à la présidence pour initier des réformes sociales et économiques d’envergure. Ces réformes, selon lui, visent à rompre avec les mentalités et les pratiques néfastes du passé, en mettant particulièrement l’accent sur la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, conformément aux promesses électorales.

Le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de renforcer la bonne gouvernance et d’entreprendre une réforme globale de la justice afin de garantir son indépendance et sa modernisation. Il a également exprimé sa volonté de promouvoir une société civile libre, intègre et active, et de jeter les bases d’un État de droit solide, tout en préservant les acquis sociaux chèrement conquis.

La dignité du citoyen au cœur de l’action gouvernementale

Il a réaffirmé avec force que la dignité du citoyen n’est pas un simple slogan, mais plutôt une politique concrète et une méthode de travail qui guident l’action de l’État dans la construction d’une Algérie meilleure.

Le Chef de l’Etat a également souligné l’importance du rapprochement de l’administration vis-à-vis du citoyen. Selon lui, cette proximité n’est pas un simple discours creux, mais une réalité tangible qui se reflète dans les mesures et les réalisations concrètes sur le terrain.

Pour conclure, le discours du Président Tebboune met en lumière les efforts constants de l’État pour répondre aux besoins et aux aspirations du peuple algérien. En mettant l’accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la promotion des droits des citoyens, l’Algérie trace la voie vers un avenir plus inclusif et prospère pour tous ses habitants.