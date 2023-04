La DGSN saisit plus de 180.000 psychotropes la veille de l’Aïd El-Fitr

La veille de l’Aïd al-Fitr, les services de la Sûreté nationale ont mené une opération d’envergure visant à démanteler plusieurs réseaux de trafic de drogue dans différentes wilayas du pays. Le bilan de ces interventions est impressionnant, avec la saisie de 184 935 comprimés de psychotropes, un kilo de cocaïne et un kilo de kif traité, ainsi que l’arrestation de 16 individus âgés entre 25 et 50 ans. Les opérations ont eu lieu dans les wilayas de Sétif, Constantine, Khenchela, Sidi Bel-Abbes, Oran, El-Oued, Biskra et Alger, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Parmi les actions marquantes, à Oran, la brigade de lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire a intercepté un véhicule à l’entrée du port de la ville, en provenance d’Almería, en Espagne. Suite à une fouille minutieuse, les forces de l’ordre ont découvert un kilo de cocaïne, 50 000 comprimés psychotropes et deux kilos d’une substance servant à la fabrication de drogue de type ecstasy. Le conducteur du véhicule a été arrêté.

Des saisies et arrestations dans plusieurs wilayas

Dans la wilaya de Sétif, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont arrêté cinq individus et saisi 52 710 comprimés psychotropes, ainsi qu’un véhicule utilisé pour le transport des drogues.

Dans la wilaya de Khenchela, la police judiciaire a intercepté un camion transportant 45 750 comprimés de type prégabaline 300 mg, dissimulés dans des caisses de pommes de terre. Trois individus ont été arrêtés lors de cette opération.

Par ailleurs, les services de police des wilayas d’El-Oued, Biskra et Constantine ont saisi 36 475 comprimés psychotropes et procédé à l’arrestation de six personnes impliquées dans la distribution de ces substances.

Enfin, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, la brigade mobile de la police judiciaire a appréhendé un individu en flagrant délit de vente d’un kilo de kif traité.

Ces opérations, menées simultanément dans différentes régions du pays, témoignent de la détermination des services de la Sûreté nationale à lutter contre le trafic de drogue et les fléaux qui en découlent.