La DGSN obtient un budget record : voici comment il sera utilisé

Le gouvernement a décidé d’augmenter le budget de fonctionnement de la Sûreté nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2026, en allouant des crédits supplémentaires destinés au financement des programmes sécuritaires. Un montant global de 563 milliards de dinars, soit 56 300 milliards de centimes, a été réservé à cet effet.

Cette augmentation significative du budget de la Sûreté nationale témoigne de l’engagement du gouvernement à renforcer la sécurité du pays. L’allocation de ces fonds supplémentaires est directement liée à la volonté d’améliorer les conditions de travail des forces de l’ordre et d’optimiser leur capacité à faire face aux défis sécuritaires contemporains.

Les priorités définies dans le cadre du projet de loi de finances 2026 mettent l’accent sur une meilleure couverture territoriale, un équipement modernisé et une utilisation accrue des technologies de pointe pour lutter contre la criminalité.

Expansion Territoriale et Renforcement des Moyens de la Police Nationale

Selon les détails contenus dans le projet de loi de finances 2026, cette hausse vise principalement à étendre la présence territoriale de la police nationale dans les différentes daïras du pays, afin d’assurer une meilleure couverture sécuritaire et de protéger les citoyens et leurs biens. Elle permettra également de renforcer les moyens logistiques et techniques des services de police, améliorant ainsi l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

L’objectif est de rapprocher les forces de l’ordre de la population, en assurant une présence visible et dissuasive sur l’ensemble du territoire national. Cela passera par la création de nouvelles unités et le déploiement de davantage d’agents sur le terrain.

Acquisition d’équipements de pointe et construction de nouvelles infrastructures

Une partie des crédits alloués sera consacrée à l’acquisition de nouveaux équipements de police, notamment un système d’inspection mobile à rayons rétro-diffusés, du mobilier de bureau et de cuisine pour les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ainsi qu’au renouvellement du parc automobile avec des véhicules de moyenne cylindrée. Le budget prévoit également la construction de nouveaux centres de police le long des axes routiers, de postes avancés, d’unités principales, secondaires et sectorielles, ainsi que de sièges de sûretés de wilayas, de daïras et d’unités urbaines. Il inclut en outre la création de brigades mobiles, d’unités de police républicaine et de bases de vie.

Ces investissements visent à doter les forces de l’ordre des outils nécessaires pour faire face aux défis actuels en matière de sécurité. L’acquisition de technologies de pointe permettra d’améliorer les capacités d’investigation et de prévention de la police nationale.

Le Système de Vidéosurveillance à Alger : Vers une capitale plus sûre

Le gouvernement met aussi l’accent sur l’achèvement du système de vidéosurveillance au profit des services de la Sûreté de la wilaya d’Alger. Ce projet vise à installer un plus grand nombre de caméras dans les rues de la capitale, pour répondre aux attentes de ses habitants et visiteurs, et faire d’Alger l’une des capitales les plus modernes de la Méditerranée en matière de sécurité urbaine et de fluidité du trafic. En chiffres, 1 835 caméras ont été installées lors de la première phase du projet, et 5 592 autres lors de la seconde phase.

Ceci dit, le vaste programme de vidéosurveillance s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la sécurité des citoyens et à lutter contre la criminalité dans la capitale. L’objectif est de créer un environnement plus sûr et plus agréable à vivre pour tous.

Ce réseau de caméras interconnectées permet aux agents de police de sécuriser à distance les espaces publics et les infrastructures sensibles. Il sera exploité par différents centres de contrôle chargés de réguler la circulation, détecter les infractions, suivre les activités suspectes et gérer les situations de crise. Ces systèmes sont supervisés par des unités spécialisées de la police, avec pour objectif de centraliser et coordonner les opérations de surveillance et d’assurer une intervention rapide et efficace.

Enfin, la centralisation des opérations de surveillance et la coordination des interventions permettent une réactivité accrue des forces de l’ordre en cas d’incident. L’utilisation de technologies de pointe contribue à améliorer l’efficacité des actions de police et à garantir la sécurité urbaine.

