La DGSN lance une vaste campagne de recrutement, plusieurs wilayas concernées

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a publié aujourd’hui un communiqué officiel, révélant l’ouverture d’un nouveau concours de recrutement. Ce concours, basé sur la sélection et l’étude des dossiers, vise à pourvoir 198 postes d’agents contractuels similaires, en fonction des besoins spécifiques des services.

La DGSN recrute près de 200 personnes au niveau national

Le communiqué souligne que les profils recherchés incluent des ouvriers professionnels, des agents de service, des chauffeurs et des gardiens. Il s’agit de postes contractuels sous des contrats à durée déterminée à temps plein.

Les candidats intéressés peuvent télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours via le site web de la DGSN. Les conditions d’emploi sont également accessibles en ligne. Une démarche visant à maximiser la visibilité et la transparence. Les informations relatives au concours sont disponibles sur les plateformes de médias sociaux de la police algérienne, notamment Facebook, Instagram et X (anciennement Twitter), comme l’a ajouté la même source.

Cette initiative offre une opportunité unique aux individus aspirant à servir au sein des forces de sécurité nationales. Les autorités encouragent tous les candidats qualifiés à participer activement à ce processus de recrutement.

Ce concours s’inscrit dans la stratégie globale de la Sûreté Nationale pour renforcer ses effectifs, assurant ainsi la sécurité et la protection de la communauté. Les candidats sont ainsi invités à se tenir informés des détails du concours et à soumettre leurs candidatures dans les délais impartis pour avoir la chance d’être sélectionnés.