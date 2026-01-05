La DGSN lance deux concours de recrutement : Postes, conditions et modalités

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a annoncé, ce lundi, l’ouverture de deux concours de recrutement destinés aux personnels assimilés et aux agents contractuels assimilés, au titre de l’exercice 2025.

Selon un communiqué officiel de l’institution, cette campagne de recrutement se décline en deux modalités distinctes selon le statut du poste :

Personnels assimilés : Le recrutement pour les différents corps et grades s’effectuera par voie de concours et d’examens.

: Le recrutement pour les différents corps et grades s’effectuera par voie de concours et d’examens. Agents contractuels assimilés : Pour ces divers postes de travail, la sélection se fera par voie de test sur dossier. Les candidats retenus seront recrutés sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD) à plein temps.

Afin de faciliter les démarches des postulants, la DGSN précise que le formulaire de participation peut être téléchargé et imprimé directement depuis son site web officiel.

Les candidats peuvent également consulter l’intégralité des conditions d’éligibilité et les détails des profils recherchés via le portail numérique et les différentes plateformes sociales de la Police algérienne.

Coopération bilatérale : Ali Badaoui reçoit son homologue mauritanien à Alger

Parallèlement à ces annonces structurelles, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, a multiplié les activités diplomatiques en recevant, ce dimanche à Alger, une délégation policière de haut niveau en provenance de la République islamique de Mauritanie.

Conduite par le Général de division Mohamed Lehraitani, Directeur général de la Sûreté mauritanienne, cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des axes de coopération sécuritaire entre Alger et Nouakchott.

La séance de travail, qui s’est tenue au siège de la DGSN, a permis de définir les priorités de cette collaboration bilatérale. Badaoui a particulièrement insisté sur l’impératif de consolider les mécanismes de coopération technique.

« Il est essentiel de poursuivre le renforcement de nos échanges, notamment dans le domaine de la formation spécialisée et de la police scientifique, pour faire face efficacement à la criminalité transnationale organisée », a déclaré le patron de la police algérienne.

De son côté, le Général de division Mohamed Lehraitani a réitéré la volonté de la Mauritanie de s’appuyer sur l’expérience algérienne. Ce partenariat devrait se traduire concrètement par l’intégration d’officiers mauritaniens au sein des écoles et instituts de formation de la police algérienne.

Pour clore cette visite, la délégation mauritanienne entamera une série de visites de terrain. Ces immersions au sein des services opérationnels et techniques permettront aux experts des deux pays de partager leurs méthodes d’intervention et de moderniser leurs protocoles de sécurité commune.