La DGPC lance un concours de recrutement, 3 000 postes à décrocher

La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) lance un concours de recrutement d’envergure, offrant une opportunité exceptionnelle à 3 000 candidats de rejoindre ses rangs. Les aspirants à des rôles clés dans la sécurité et la protection civile peuvent postuler, à condition de répondre à quelques critères spécifiques.

La DGPC recrute : plusieurs milliers de postes (H/F) à pourvoir

Les candidats intéressés doivent avoir entre 19 et 25 ans au moment du concours et posséder au minimum un niveau de deuxième année secondaire. La DGPC met l’accent sur les aptitudes physiques, exigeant une taille minimale de 1,70 m pour les hommes et 1,65 m pour les femmes. Ces critères garantissent la capacité des recrues à répondre aux missions opérationnelles variées.

Notablement, 2970 places sont réservées aux candidats masculins tandis que 30 places sont allouées aux candidates féminines.

Les détails complets du processus de candidature, des épreuves et des documents requis seront disponibles sur le site officiel de la DGPC et ses plateformes de médias sociaux. Les informations relatives aux dates clés et aux conditions supplémentaires seront également fournies. Les candidats éligibles sont invités à suivre de près les publications officielles pour ne pas manquer cette opportunité.

La DGSN recrute plusieurs spécialités

La Direction Générale de la Sureté Nationale également lancé une campagne de recrutement sur sa page Facebook récemment. La DGSN cible les candidats diplômés de sciences vétérinaires et de sciences de la santé.

Les wilayas concernées par ce concours de recrutement sont les suivantes :

Bordj Baji Mokhtar ;

Ouled Jelal ;

In Guezzam ;

El Meghir ;

Béjaia ;

Tizi Ouzou ;

Timimoun ;

Béni Abess ;

In Salah ;

Djanet ;

El Meniaa ;

Boumerdas ;

Ain Témouchent.

