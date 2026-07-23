La DGI prolonge les délais de déclaration fiscale : voici les nouvelles échéances

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé la prorogation des délais de dépôt de plusieurs déclarations fiscales au profit des contribuables soumis au régime du bénéfice réel et au régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU). Cette mesure vise à leur permettre d’accomplir leurs obligations fiscales dans les meilleures conditions, en leur accordant un délai supplémentaire pour finaliser leurs démarches.

Dans un communiqué publié dimanche, la DGI précise que cette mesure concerne les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises, des centres des impôts, des centres de proximité des impôts ainsi que des inspections des impôts. Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, tout comme celles relevant de l’IFU, sont donc concernées par cette prorogation.

À travers cette décision, l’administration fiscale entend faciliter l’accomplissement des obligations déclaratives et offrir aux contribuables davantage de temps pour effectuer leurs déclarations et dépôts dans les meilleures conditions, conformément aux nouvelles échéances fixées par la DGI.

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Les nouvelles échéances fiscales à retenir

Plusieurs délais de déclaration ont été prorogés par la Direction générale des impôts. Le dépôt de la déclaration G50 relative au mois de juin est désormais fixé au jeudi 30 juillet 2026. Cette même échéance s’applique également à la déclaration G50 comportant le paiement du solde de liquidation de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ainsi que de l’impôt sur le revenu global (IRG), catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

La DGI a également reporté le délai de dépôt de la déclaration annuelle des revenus (G1) au jeudi 13 août 2026, offrant ainsi aux contribuables un délai supplémentaire pour accomplir cette formalité.

Enfin, le dépôt de la déclaration prévisionnelle de l’impôt forfaitaire unique (IFU) – formulaire G12 est désormais prorogé jusqu’au mercredi 30 septembre 2026. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’administration fiscale de faciliter l’accomplissement des obligations déclaratives et de permettre aux contribuables d’effectuer leurs démarches dans les meilleures conditions.

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Une mesure pour faciliter les obligations fiscales

Ainsi, par cette prorogation, la Direction générale des impôts entend faciliter l’accomplissement des obligations fiscales des contribuables concernés. L’objectif est de leur accorder un délai supplémentaire afin de finaliser les procédures de déclaration et de dépôt dans les meilleures conditions, conformément aux nouvelles échéances fixées.

Cette décision s’inscrit dans une démarche de simplification des formalités déclaratives au profit des contribuables soumis au régime du bénéfice réel et à l’impôt forfaitaire unique (IFU). Elle leur permet de disposer de davantage de temps pour effectuer leurs démarches auprès des services fiscaux concernés.

Les contribuables concernés sont ainsi invités à prendre en compte ces nouvelles échéances afin d’effectuer leurs déclarations dans les délais prorogés par la DGI. Les nouvelles dates s’appliquent aux différentes déclarations visées par le communiqué et concernent aussi bien les entreprises relevant du régime du bénéfice réel que les contribuables soumis au régime de l’IFU.

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