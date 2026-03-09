La DGI alerte : Voici comment reconnaître les vrais sites du gouvernement

Face à la recrudescence des risques de cyber-fraude, l’administration fiscale rappelle les règles de sécurité essentielles pour l’utilisation de ses plateformes de paiement électronique.

Dans un communiqué officiel publié récemment, la Direction Générale des Impôts (DGI) a exhorté les citoyens à faire preuve d’une « vigilance absolue » lors de l’utilisation des services de paiement en ligne. L’institution réaffirme que la protection des données personnelles et la sécurisation des transactions financières demeurent au cœur de ses priorités.

Jibayatic, Qassimatouka, Tabioucom : Les seuls liens officiels pour vos paiements en ligne

Pour parer aux tentatives de phishing (hameçonnage), la DGI précise que l’accès aux plateformes officielles doit impérativement se faire via des liens se terminant par le domaine gouvernemental algérien .gov.dz. À ce titre, elle rappelle les adresses de référence :

Ministère des Finances : mf.gov.dz

Direction Générale des Impôts : mfdgi.gov.dz

L’administration insiste sur la nécessité de vérifier systématiquement l’URL avant toute opération de déclaration ou de paiement. Les portails officiels concernés sont :

« Jibayatic » (jibayatic.mfdgi.gov.dz) pour la télédéclaration et le télépaiement.

DGI : Voici les réflexes indispensables pour protéger vos données bancaires contre le phishing

La Direction Générale des Impôts a également édicté une série de recommandations pour garantir la sécurité des usagers :

Méfiance envers les extensions génériques : Tout site prétendant être officiel mais se terminant par .com, .net ou .org doit être considéré comme frauduleux.

doit être considéré comme frauduleux. Téléchargements sécurisés : Ne télécharger aucune application en dehors des liens fournis sur les sites institutionnels.

Confidentialité stricte : La DGI rappelle qu’elle ne demande jamais de mots de passe ou de numéros de carte bancaire par SMS ou par e-mail.

En conclusion, l’administration fiscale réitère son engagement à sécuriser l’écosystème numérique des contribuables, tout en rappelant que la prudence de l’utilisateur reste le premier rempart contre la cybercriminalité.

Cette mise en garde de la Direction Générale des Impôts n’est pas fortuite : elle intervient dans un contexte de recrudescence inquiétante des cyber-attaques en Algérie. Les tentatives de hameçonnage et de phishing, de plus en plus sophistiquées, visent directement le portefeuille des citoyens en imitant à la perfection les portails de l’État.

Plus que jamais, la vigilance est votre meilleur bouclier. En adoptant ces réflexes simples — vérifier l’extension .gov.dz et protéger vos codes secrets — vous barrez la route aux fraudeurs et sécurisez vos transactions numériques en toute sérénité.