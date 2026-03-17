La DGFP annonce trois jours chômés et payés pour les travailleurs en Algérie

À l’approche de l’Aïd El-Fitr, les autorités ont précisé l’organisation des jours fériés pour les travailleurs à travers le pays. Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative (DGFP) ont annoncé que trois journées seront accordées comme congés payés à l’occasion de cette fête religieuse. Cette décision concerne l’ensemble des employés, aussi bien dans le secteur public que privé, quel que soit leur statut.

Aïd El-Fitr 2026 en Algérie : les 1er, 2 et 3 Chaoual chômés et payés

Les deux institutions indiquent que les journées du 1er, 2 et 3 Chaoual 1447 de l’Hégire, correspondant à l’Aïd El-Fitr, seront chômées et payées.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Aïd el-Fitr 2026 en Algérie sera-t-il célébré le 20 ou le 21 mars ? L’association Sirius précise

La mesure concerne :

Les personnels des institutions et administrations publiques ;

Les employés des établissements et offices publics et privés ;

Les travailleurs des entreprises publiques et privées ;

Les employés de tous les secteurs, quel que soit leur statut ;

Les travailleurs rémunérés à la journée ou à l’heure.

Le communiqué précise ainsi que ces trois journées concernent « l’ensemble des personnels ». Y compris ceux payés à la journée ou à l’heure.

Le texte souligne toutefois que certaines structures devront maintenir leur activité. Les institutions, administrations et entreprises concernées devront prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté, indique le communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : RNFC : un nouveau cap pour la formation professionnelle en Algérie

Cette disposition intervient conformément à la loi du 26 juillet 1963, modifiée et complétée. Qui fixe la liste des fêtes légales en Algérie, rappelle le communiqué officiel.

Naftal : les stations-service mobilisées 24h/24 pour l’Aïd El-Fitr

Par ailleurs, la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, Naftal, a assuré que l’approvisionnement en carburants sera maintenu durant la période de l’Aïd El-Fitr.

Dans un communiqué publié ce mardi, l’entreprise indique que l’ensemble des produits pétroliers restera disponible dans toutes ses stations-service et ses points de vente à travers le territoire national.

Naftal précise également que, comme tout au long de l’année, ses stations-service resteront ouvertes 24h/24, afin d’assurer la continuité de la distribution et de répondre à la demande durant cette période marquée par une forte affluence.

🟢 À LIRE AUSSI : Naftal : 500 000 pneus importés pour stabiliser le marché et freiner la hausse des prix

L’entreprise publique affirme ainsi vouloir rassurer ses clients quant à la disponibilité permanente des carburants pendant les jours de l’Aïd El-Fitr.