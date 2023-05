Pour sa troisième semaine consécutive au Box Office, le film algérien « La Dernière Reine » rencontre un franc succès du public français. L’œuvre historique écrite, réalisée et produite par Adila Bendimerad et Damien Ounouri retrace un pan oublié de l’histoire de l’Algérie.

Entre décors plus vrais que nature, dialogues inspirés du dialecte local et fiction exaltante, le long-métrage a de quoi tenir les spectateurs en haleine. Et pour cause, le film enregistre une belle performance et continue de faire l’unanimité dans les salles de cinéma françaises.

« La Dernière Reine » : le long-métrage algérien fait un tabac en Hexagone

Sorti le 19 avril en salle en France, le film historique « La Dernière Reine » ou El Akhira continue de faire des adeptes un peu partout dans le pays. Il enregistre ainsi 24 000 entrées dès la première semaine de sa sortie au Box Office et se fraye une place dans le top 20 du site (20ᵉ place).

Une belle performance pour un film à budget moyen de production étrangère, qui, de surcroit, a peiné à être diffusé. En effet, les réalisateurs, Damien Ounouri et Adila Bendimerad avouent avoir rencontré des difficultés pour le financement du projet.

Ce fut ensuite à la pandémie COVID-19 de jouer le rôle du frein et de stopper net la progression du tournage, entamée en 2017. « La Dernière Reine » est finalement diffusé pour la première fois fin avril 2023 au cinéma en France. La première diffusion dans son pays d’origine, l’Algérie, est prévue pour les prochains mois selon les producteurs.

91 salles de cinéma diffusent aujourd’hui le long-métrage algérien en France, contre 61 il y a 3 semaines. Des chiffres qui mettent en relief l’appréciation du public pour le film.

« La Dernière Reine » ou l’Algérie ottomane décrite par Adila Bendimerad et Damien Ounouri

Le décor est planté en 1516 en Algérie. Alors que le pays croule sous la domination espagnole, le pirate turc Arroudj Barberousse vole à la rescousse de la royauté algérienne. Sauvetage non sans coûts : le corsaire assassine le roi Selim Toumi, convoitant le trône d’Alger et sa femme, la reine Zaphira.

Le long-métrage décrit ainsi avec beaucoup d’émotion et de force la résistance farouche de cette dernière face, incarnée par Adila Bendimerad elle-même, à l’envahisseur ottoman.