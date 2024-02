La Dernière Reine : le film retraçant le destin de Zaphira bientôt au cinéma en Italie

Depuis sa sortie en salles de cinéma, le film retraçant le destin de la princesse Zaphira, la dernière reine d’Alger rencontre un énorme succès et intérêt de la part des cinéphiles, amateurs des films d’histoire et de fiction. Rappelons, la légende de Zaphira a pris vie sur le petit écran, notamment sur la plateforme de streaming Netflix.

Le film réalisé par Adila Bendimerad et Damien Ounouri a fait la tournée de plusieurs cinémas internationaux et compte à son actif de nombreuses distinctions et trophées.

« La Dernière Reine » d’Alger prend part au C-Movie Film Festival en Italie

Le succès sans limites de ce long métrage se poursuit avec une nouvelle destination. Cette fois-ci, la dernière reine d’Alger se pose en salles du cinéma en Italie, mais aussi pour le lancement de la première édition du festival C-Movie Film.

L’événement, né à Rimini, en Italie, promet un festival entièrement dédié au cinéma féminin. Pendant quatre jours, du 20 au 23 mars 2024, le festival promet un programme riche en rencontres et en projections, qui se consacrent à la figure de la femme en tant qu’actrice, réalisatrice, productrice…

La dernière Reine en salles en Italie à cette date

La sortie du film algérien « La Dernière Reine » en salles de cinéma en Italie est prévue à partir du 21 mars 2024. Ce long métrage montre à quel point la limite entre la légende et l’histoire est parfois invisible. Le film historique de Damien Ounouri et Adila Bendimerad raconte le parcours exceptionnel de Zaphira, dont l’existence n’a jamais été confirmée, mais dont l’histoire reste indissociable de la ville d’Alger.

« La Dernière Reine » raconte une Alger en 1516, libérée par Salim Toumi grâce à l’aide décisive du corsaire Aroudj Barberousse, qui devient le héros de la ville. Malgré leur alliance, la rumeur court dans les ruelles de la Casbah, après l’assassinat du roi Salim Toumi, que c’est Arroudj, lui-même, qui a tué le mari de Zaphira.

En plein milieu de tractations secrètes, de lutte de pouvoir et de chagrins privés, une seule personne cherchera à connaitre la vérité derrière la mort de Salim Toumi, une seule femme choisit de rester dans la ville, alors que toute la cour prend la fuite, pour découvrir les vrais coupables, mais surtout pour voir son fils Yahia succéder, un jour, à son défunt père.

