La dernière reine, Imaginaire et Immaculée au cinéma Garden City ces 23, 24, 25 et 26 mai

Le cinéma Garden City vous invite à un voyage cinématographique inoubliable pour ce weekend du 24 au 27 mai 2024 !

Préparez-vous à vivre des émotions fortes, des rires aux larmes, et à découvrir des univers captivants à travers une programmation riche et diversifiée.

Que vous soyez amateur de films d’action, de comédies, d’animations ou de drames, le Garden City a le film parfait pour vous ! Voici un avant-goût de ce qui vous attend sur grand écran.

Un jeudi plein d’émotions

On commence avec La Dernière Reine à 15h05. Plongez dans l’Algérie de 1516 et découvrez l’histoire extraordinaire de la reine Zaphira, qui défia le redoutable pirate Aroudj Barberousse pour sauver son royaume.

Un peu d’horreur ? Immaculée est à 15h20 au Cinéma Garden City. Frissonnez devant les mystères terrifiants qui hantent un couvent isolé en Italie, où la jeune religieuse Cecilia se retrouve confrontée à des forces surnaturelles maléfiques.

Vous êtes plutôt comédie ? The Fall Guy est à 16h05. Préparez-vous à rire aux éclats avec les aventures déjantées d’un cascadeur téméraire qui se lance dans une mission périlleuse pour sauver sa carrière et son amour.

Un petit film en famille ? Blue et Compagnie est à 17h20. Bea, une jeune fille, découvre un jour qu’elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Elle commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié.

À 17h30, l’horreur s’invite au cinéma Garden City avec Les Carte du Mal. Quand une bande d’amis transgresse sans scrupules les règles du tirage du Tarot et libère à leur insu un esprit maléfique piégé dans les cartes maudites. Un par un, ils découvrent le sort qui les attend, et se retrouvent dans une course contre la mort pour échapper aux prédictions de leur tirage.

Pour les adeptes de l’aventure, La Planète des Singes est à 18h45, suivi de SOS FANTOMES à 19h35 puis, The Fall Guy à 19h40, Les Cartes du Mal à 21h45 et La Dernière Reine à 22h00.

À 22h20, place aux frissons avec Imaginaire. Jessica, célèbre auteure de livres pour enfants, revient dans la maison de son enfance avec son compagnon Max et ses deux belles-filles, Alice et Taylor. La découverte d’un vieil ourson en peluche nommé Chauncey dans le sous-sol par Alice bouleverse la famille.

Un vendredi aventurier

Découvrez la programmation riche et variée de Garden City pour ce vendredi 24 mai :

15h00 : Les explorateurs

15h00 : Blue & Compagnie

15h00 : La Planète des Singes

17h00 : Les Cartes du Mal (+12)

17h20 : Blue & Compagnie

18h05 : The Fall Guy (+12)

19h00 : THE FALL GUY (+12)

Une équipe de journalistes parcourt les États-Unis en proie à une guerre civile sans précédent. Ces derniers ne sont alors qu’armés de leur matériel. L’armée américaine, de son côté, est chargée de tirer à vue sur les reporters, CIVIL WAR (+12) est à 19h40 au Cinéma Garden City, suivi de La Planète des Singes à 20h50, puis CIVIL WAR (+12) à 21h45 et Immaculée à 22h10.

Samedi sensations fortes au Cinéma Garden City

Garden Citye vous propose une sélection de films pour tous les goûts :

11h00 The Fall Guy (+12)

11h00 ALMACHI

11h00 SOS FANTOMES

13h00 Gddzilla X Kong

13h30 La Planète des Singes

13h40 Blue & Compagnie

15h30 La Dernière Reine (+12)

16h00 Les Explorateurs

16h35 The Fall Guy (+12)

17h50 Les Cartes Du Mal (+12)

18h00 Blue et Compagnie

19h20 La Planète des Singes

19h55 The Fall Guy (+12)

20h20 Kung Fu Panda

22h20 Immaculée (+12)

22h25 Imaginaire (+12)

22h35 Les Cartes du Mal (+12)

Un dimanche entre amis

Action, aventure, frissons ? Embarquez pour des péripéties palpitantes et des rebondissements inattendus !