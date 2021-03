La dépouille d’un Algérien risque l’incinération en Croatie

La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux pendant la semaine écoulée. Un ressortissant Algérien avait perdu la vie durant son séjour illégal en Croatie, et le rapatriement de son corps tarde à se faire, car la famille du défunt n’a pas encore été trouvée. Le corps sans vie du jeune Algérien risque d’être incinéré.

Un avis de recherche a été lancée par la communauté Algérienne établie en Croatie afin de trouver la famille du jeune Abdelaziz Talbi, décédé en Croatie, le 1er mars 2021. Le ressortissant Algérien se trouvait en situation illégale sur le sol Croate.

La famille du défunt recherchée

Selon une vidéo de l’activiste Assia Belhadj, la dépouille du ressortissant Algérien ne va pas tarder à être incinérée par les services et les autorités Croates compétentes, et ce suivant les procédures légales de ce pays, si toutefois la famille du défunt n’est toujours pas retrouvée.

Selon la même activiste, les services consulaires Algériens en Croatie ne peuvent rien faire pour empêcher l’incinération du corps du défunt si la famille de ce dernier n’est pas identifiée et retrouvée, une chose que l’activiste considère comme déplorable, et contraire aux croyances des Algériens et des musulmans en général.

L’activiste avait adressé un message a tous ceux qui disposeraient d’informations ou d’indications sur la famille du jeune Algérien décédé. Le jeune Abdelaziz Talbi, a-t-elle confirmé, est un ressortissant Algérien qui est mort le premier mars 2021, sur le sol Croate, ou il vivait sans documents de résidence.

La jeune activiste avait également laissé son numéro sur la description de sa vidéo Youtube, pour que toute personne qui serait en possession d’informations concernant la famille du défunt puisse directement la contacter.