La demande explose pour les produits algériens : ces pays s’arrachent le « Made in Algeria »

Ciment, verre, cosmétiques, appareils électroménagers… des produits qui, il y a encore quelques années, peinaient à trouver preneurs au-delà des frontières, font aujourd’hui l’objet d’une demande soutenue de la Tunisie à l’Europe de l’Est.

L’Association nationale des exportateurs algériens tire le bilan d’une dynamique qui s’accélère, et annonce des chiffres en hausse par rapport aux 5 milliards de dollars enregistrés lors du dernier exercice.

Exportations hors hydrocarbures : une demande en forte hausse depuis la Tunisie, la Libye et plusieurs marchés d’Afrique et d’Europe

C’est du côté de Tunis et de Tripoli que la demande se fait la plus pressante. Céramique, matériaux de construction, produits alimentaires… les voisins immédiats de l’Algérie constituent aujourd’hui les débouchés les plus actifs pour les exportations hors hydrocarbures. Mais le tableau ne se limite pas au voisinage.

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Les marchés d’Europe occidentale et orientale manifestent un intérêt grandissant, tout comme plusieurs pays africains. « Les exportations algériennes hors hydrocarbures ont connu un bond important », confirme Tarek Boulemarka, président de l’Association nationale des exportateurs algériens, dans des déclarations à nos confrères de Echorouk.

Les produits exportés couvrent aujourd’hui un large éventail d’activités, parmi lesquels :

Le ciment ;

Le fer et l’acier ;

Les produits plastiques ;

Les matériaux de construction ;

Les produits alimentaires ;

Les fruits et légumes ;

Les appareils électroménagers ;

Le verre ;

Les produits chimiques ;

Les produits cosmétiques ;

Les pièces de rechange.

Les salons internationaux ouvrent de nouvelles opportunités : 25 entreprises algériennes à Tunis, et un Salon international d’Alger en ligne de mire

Sur le plan de la prospection commerciale, l’Association a multiplié les présences dans les foires économiques. Mauritanie, Espagne, Angleterre, et plusieurs pays africains ont accueilli des délégations algériennes au cours des derniers mois. Des rencontres avec des importateurs et des opérateurs économiques ont abouti à de nouvelles commandes. Notamment en provenance des marchés africains.

Prochaine étape, le Salon des produits alimentaires de Tunis, prévu du 9 au 13 juin. Avec la participation de 25 entreprises algériennes.

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Dans la foulée, l’Association prépare sa participation au Salon international d’Alger, où elle disposera d’un pavillon dédié aux exportateurs. Des délégations et opérateurs économiques de plusieurs pays africains ont d’ores et déjà été conviés. Avec l’ambition de signer « le plus grand nombre possible de contrats commerciaux » lors de cet événement.

Des conseils d’affaires africains en préparation pour lever les obstacles à l’export

Pour fluidifier les échanges avec le continent africain, les autorités travaillent à la mise en place de conseils d’affaires africains. Ces structures auront pour mission de tisser des liens entre opérateurs économiques des deux rives, de lever les obstacles commerciaux et d’encourager les partenariats et les investissements. Une initiative qui vise à ancrer durablement la présence algérienne sur un continent en pleine expansion économique.

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Enfin, les statistiques les plus récentes faisaient état de 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures. L’Association nationale des exportateurs algériens anticipe un dépassement de ce seuil, porté par la diversification des produits, l’élargissement des marchés cibles et l’amélioration du cadre réglementaire. Les semaines écoulées ont vu des dizaines de produits industriels, alimentaires et de construction prendre la route de l’exportation. Un mouvement qui, selon les acteurs du secteur, n’en est qu’à ses débuts.