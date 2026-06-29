La demande explose pour ce produit algérien : 38 000 T parties en une nuit vers l’Espagne et les USA

Deux navires chargés de ciment blanc ont quitté le port d’Annaba ce week-end, direction la Floride, la Pennsylvanie et l’Andalousie. Une opération bouclée en un temps record, qui confirme l’appétit grandissant des marchés étrangers pour ce produit fabriqué en Algérie.

Le port d’Annaba a vécu une séquence logistique intense. En quelques heures, deux navires marchands ont chargé plus de 38 000 tonnes de ciment blanc, à destination de clients situés sur deux continents différents. La direction générale de l’Entreprise portuaire d’Annaba (EPAN) a confirmé l’opération dans un communiqué publié ce dimanche.

Au quai n°7, le premier navire a embarqué 30 500 tonnes de ciment blanc pour deux ports américains. Philadelphie, en Pennsylvanie, et West Palm Beach, en Floride. Au quai n°6, un second navire a chargé 7 800 tonnes de la même marchandise vers le port d’Almeria, dans le sud de l’Espagne. L’opérateur économique Biskria Ciment a exporté l’ensemble de ces volumes.

Exportation de ciment blanc : une organisation millimétrée pour une opération d’envergure

En effet, la prouesse ne tient pas seulement aux volumes transportés. Le chargement simultané de deux navires, avec des destinations et des contraintes différentes, impose une coordination sans faille entre les équipes portuaires, les services douaniers et l’opérateur économique à l’origine de l’opération.

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Les équipes du port ont travaillé en continu, 24 heures sur 24, pour boucler les deux opérations dans des délais jugés exceptionnels. Résultat, une fluidité parfaite, zéro engorgement et un rendement qui a retenu l’attention. La direction du port elle-même évoque une « organisation rigoureuse » et une « coordination précise », des termes qui ne relèvent pas de la seule communication quand on connaît la complexité de telles manœuvres.

Ainsi, ctte double opération répond à une stratégie voulue par le ministère et pilotée par le groupe Serport. Le but étant de doper les performances du port, le rendre plus compétitif et soutenir les exportateurs algériens.

El Mellaha, le nouvel atout du port d’Annaba

Le port d’Annaba ne se contente pas d’exploiter ses atouts historiques. Il en ajoute de nouveaux. La zone extra-portuaire « El Mellaha », récemment mise en service sous contrôle douanier, constitue un véritable accélérateur de compétences. Cette plateforme, d’une superficie de 2,4 hectares, peut accueillir jusqu’à 3 000 conteneurs standardisés. Elle désengorge les espaces existants et fluidifie les flux de marchandises.

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De plus, l’installation dispose de bureaux dédiés aux services d’inspection, de contrôle phytosanitaire et vétérinaire, garantissant un circuit de vérification complet sans ralentir les opérations. Son scanner ultramoderne traite jusqu’à 25 camions par heure en mode mobile et 150 en mode fixe. Le tout est sécurisé par un système de vidéosurveillance et un dispositif de lutte contre les incendies, sans oublier les 24 prises électriques pour les conteneurs frigorifiques

En somme, si l’exportation vers l’Espagne relève d’une pratique commerciale établie, la destination américaine revêt une tout autre dimension. Philadelphie et West Palm Beach figurent désormais parmi les ports de déchargement réguliers des cargaisons en provenance d’Annaba, un signal fort pour l’industrie algérienne.

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