La délégation de l’Union Européenne en Algérie recrute

La Délégation de l’Union européenne en Algérie fait souvent appel à la population locale en Algérie afin de pallier à un manque d’effectif ou pour offrir des opportunités au sein de l’organisation. Cette fois-ci elle revient avec une offre d’emploi sur son site internet qui en intéressera plus d’un.

Nous vous communiquons donc l’ensemble des détails relatifs à cette offre, ainsi que les conditions requises. Tout d’abord, il faut préciser que le la proposition concerne le poste de « Secrétaire – Coopération » au sein de la Délégation de l’UE située à El Biar (Alger). La personne retenue à la suite de ce recrutement, occupera donc le poste de secrétaire au sein de la section des Opérations de coopération.

Dans le cadre de cette fonction, elle devra servir d’appui administratif (gestion des appels téléphoniques, gestion d’un agenda, vérification et numérisation des documents, réponse aux demandes du chef de section ou son adjoint…etc).

Elle devra aussi servir de support logistique à l’organisation de réunions, missions et déplacements des membres de l’équipe, et de support logistique « aux visites de personnel de l’Union européenne, experts externes impliqués dans les projets de coopération ou autres visiteurs externes ».

Comment postuler ?

Afin de postuler, la procédure est assez simple, il suffit d’adresser votre candidature accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse e-mail suivante : DELEGATION-ALGERIA-RECRUITMENT-ADMIN@eeas.europa.eu

Les candidats ont un délai imposé par le recruteur. Il faut donc envoyer sa candidature avant le 29 décembre 2022 à 16H00.

Quelques conditions sont néanmoins requises, afin d’être légitime à ce poste. Selon l’annonce communiquée par la Délégation de l’Union européenne en Algérie il faut répondre aux conditions suivantes

• Etre médicalement apte à exercer les fonctions requises

• Jouir des droits civiques et posséder les permis de travail conformément à la législation locale

• Détenir une connaissance satisfaisante du français et de l’anglais

• Posséder un niveau d’enseignement secondaire, sanctionné par un diplôme de fin d’études (baccalauréat ou équivalent)

• Avoir un minimum de 10 ans d’expérience professionnelle générale pertinente (secrétariat)

• Connaissance des outils informatiques et bureautique tels que MS Office (ou similaires)

Dans l’optique de donner toutes les chances aux candidats, il est précisé qu’avoir une bonne connaissance de l’arabe classique et dialectal est apprécié. La Délégation recommande de posséder un minimum de 5 ans d’expérience spécifique de secrétariat dans « des projets de coopération internationale ».