La délégation de l’Union Européenne en Algérie offre des stages

La représentation diplomatique de l’Union Européenne en Algérie offre des stages pour les jeunes diplômés algériens dans deux domaines différents. C’est ce qui ressort de son communiqué rendu public le 25 décembre dernier, publié sur sa page officielle.

En effet, dans son communiqué, l’Union Européenne informe que deux stages entièrement, d’une durée de six mois, sont disponibles pour les diplômés en communication et en sciences politiques. Par ailleurs, la délégation de l’UE en Algérie, précise que le dernier délai pour soumettre les candidatures est fixé pour le 10 janvier 2023.

La délégation de l’UE en Algérie offre des stages pour les diplômés en communication et en science politique

Sur son site, l’UE en Algérie donne plus d’informations concernant ses stages. En effet, selon cette dernière, le candidat doit être diplômé dans les domaines requis. La maitrise pratique du français et de l’anglais à l’écrit comme à l’oral est exigée. Ces deux stages exigent également une excellente maitrise de l’outil informatique.

Sur son site, la représentation de l’Union Européenne en Algérie précise que les candidats sélectionnés pour effectuer ce stage recevront une subvention mensuelle. Et ce pour couvrir, les frais de stage, du déplacement et du visa. Mais aussi la couverture des assurances et du logement pour ces candidats.

Comment postuler aux stages proposés par la délégation de l’UE en Algérie ?

Par ailleurs, pour postuler à ses deux stages, les candidats doivent transmettre leurs dossiers à l’adresse suivante : delegation-algeria-recruitment-admin@eeas.europa.eu. Ce dernier doit inclure le formulaire de candidature (à télécharger par ici) accompagné d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation pour l’obtention du stage en question.

En revanche, suite à l’évaluation des dossiers de candidatures, personnes non retenues recevront un e-mail les informant de leur inéligibilité. En ce qui concerne les candidats présélectionnés. Ceux-ci seront contactés pour passer l’entretien leur permettant de décrocher le stage en question.