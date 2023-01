La délégation de l’UE en Algérie offre 20 bons de mobilité

Fidèle à ses habitudes, la représentation diplomatique de l’Union européenne en Algérie a décidé de lancer un nouveau programme de mobilité. Et ce, pour faire profiter de nombreux chercheurs et innovateurs d’un voyage en Italie, mais aussi en Espagne.

En effet, dans un communiqué rendu public le 8 janvier dernier, sur sa page officielle. La délégation de l’union européenne en Algérie invite les chercheurs. Mais aussi les entrepreneurs algériens, à s’inscrire au nouveau programme de mobilité, notamment le projet NEX-LABS.

📢 دعوة للمشاركة

للباحثون والمبتكرون في مجال المياه والطاقة والغذاء، الراغبون في السفر إلى الاتحاد الأوروبي 🇪🇺 لتطوير معلوماتهم في المجال : يمنح مشروع @nex_labs الفرصة لـ 20 مبتكرًا للانضمام إلى رحلتين بإيطاليا وإسبانيا. للمزيد من المعلومات : https://t.co/8wsNU7CRLt

⏳15 جانفي https://t.co/T1R2icg0lG — Union européenne en Algérie (@UEenAlgerie) January 9, 2023

Pourquoi candidater au programme de mobilité NEX-LABS ?

Le programme NEX-LABS propose de financer 20 chèques de mobilité. Dont la valeur est estimée à hauteur de 2500 euros chacun. Et ce, en faveur de 20 chercheurs désireux de participer à deux missions d’enquête dans le domaine de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation.

Ces deux missions seront organisées en Italie, pendant la période allant entre le mois de mars et le mois d’avril prochain. Mais aussi en Espagne, entre juin et juillet 2023. Les 20 candidats de ce programme profiteront d’une subvention pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement, mais aussi ceux de conférence.

Par ailleurs, les deux missions organisées dans le cadre du projet NEX-LABS visent à promouvoir les représentations de ces chercheurs et des industries qui expliquent les avancées actuelles, les perspectives futures et les avantages compétitifs. Dans ce sillage, des visites de terrains seront également organisés dans le cadre de ces deux missions. Et ce, pour favoriser les échanges d’expertises.

Comment candidater à ce programme de mobilité de l’UE ?

Dans son communiqué, la délégation de l’Union Européenne en Algérie indique que le dernier délai pour envoyer les candidatures est fixé pour le 15 janvier 2023. Et ce, en indiquant la préférence pour la mission d’enquête italienne ou espagnole.

Le dossier de candidature doit être complet et envoyé sous forme d’un seul fichier PDF. Ce dernier doit inclure le curriculum vitae du candidat, une lettre de motivation. Et une autre de recommandation de son institut d’origine. Mais aussi, une représentation du profil du candidat et son projet de recherche (cliquer ici pour envoyer sa candidature).

Les dossiers de candidatures incomplets, et qui ne respectent pas le dernier délai. Et les domaines requis, ne seront pas pris en compte dans le processus d’évaluation.