La Deglet Nour, reine incontestée des dattes selon TasteAtlas

Le célèbre guide culinaire en ligne, TasteAtlas, vient de publier une nouvelle édition de son classement mondial des meilleurs aliments. Le palmarès des dattes dévoile les variétés les plus savoureuses et les plus appréciées à travers le globe.

Cette nouvelle mise à jour s’inscrit dans la lignée des précédents classements de TasteAtlas qui ont mis en lumière les meilleures cuisines, plats et spécialités de chaque pays.

Deglet Nour en tête des meilleures dattes du classement de TasteAtlas

TasteAtlas, l’encyclopédie des gourmets, vient de sacrer les meilleures dattes du monde. En effet, après avoir exploré les cuisines du globe, le guide culinaire s’intéresse désormais à ces petits fruits sucrés et révèle son classement des variétés les plus exceptionnelles.

Les dattes algériennes remportent haut la main ce classement. Deglet Nour se place en tête de cette liste et se distingue comme la variété la plus appréciée par les gourmets de TasteAtlas. Les Deglet Nour ont obtenu la très belle note de 4.5 sur 5, et se positionnent en tête des fruits les mieux notés.

Née dans les oasis algériennes, la Deglet Nour est une véritable délicatesse de notre pays. De petite taille et de couleur ambrée, cette datte arbore une chair presque translucide, tendre et juteuse. En bouche, ce petit fruit promet une explosion de saveurs mêlant subtilement des notes sucrées, de noix et de caramel.

La douceur naturelle et la texture fondante de Deglet Nour en font un ingrédient de choix pour plusieurs recettes. Que ce soit pour accompagner un délicieux thé à la menthe ou un café corsé, elles apportent une touche gourmande dans une salade de fruits, elles sont aussi dans les recettes de pâtisseries succulentes ou de gâteaux traditionnels.

Voici le classement complet des meilleures dattes selon TasteAtlas

En plus de la reine des dattes, Deglet Nour, le nouveau classement de TasteAtlas comprend d’autres variétés issues des quatre coins du monde. En deuxième place du podium, on retrouve les dattes Siwa de l’Égypte, suivie de la variété Medjoul, une autre célèbre variété qui se place en 3ᵉ place de ce classement.

Par ailleurs, l’Arabie saoudite se distingue en se classant à la 4ᵉ place de ce classement. Et ce, grâce à ses célèbres dattes Adjwa, réputées pour leur saveur unique et leur importance culturelle. En dernière place de ce top 5 des meilleures dattes selon TasteAtlas, arrive une autre variété algérienne, notamment les dattes Thory.

Les dattes Thory, souvent appelées « Deglat Baydha » ou encore « les dattes à pain », sont une autre variété algérienne. Elles se distinguent par leur texture, ferme, sèche et presque pâteuse. Denses et moelleuses, les dattes Thory renferment un goût délicat qui fait plaisir aux papilles.

