La Deglet Nour algérienne dans le top 5 mondial des meilleurs fruits (TasteAtlas)

Le célèbre site des voyages et des conseils culinaires, TasteAtlas, a établi un nouveau classement, repris par World of Statistics, qui concerne cette fois-ci les meilleurs fruits au monde. Encore une fois, l’Algérie marque sa présence dans ce classement mondial.

Le classement, sorti le 30 novembre dernier, classe les fruits les mieux notés dans le monde. Dans ce Top 5 mondial, on retrouve un fruit algérien, réputé pour sa qualité supérieure et son goût succulent.

Top fruits in the world: 1. 🇬🇷 Rodakina Naoussas

2. 🇮🇩 Mangosteen

3. 🇵🇱 Truskawka kaszubska

4. 🇩🇿 Deglet Nour

5. 🇵🇪 Lúcuma

6. 🇮🇹 Limone di Sorrento

7. 🇬🇷 Mandarini Chiou

8. 🇵🇱 Wiśnia nadwiślanka

9. 🇧🇷 Açaí Berries

10. 🇧🇷 Jabuticaba

~

11. 🇪🇸 Cítricos Valencianos

13. 🇵🇹 Pêra… — World of Statistics (@stats_feed) December 6, 2023

Les dattes algériennes parmi les meilleurs fruits au monde

Dans ce nouveau classement de TasteAtlas, le meilleur fruit au monde, votés par les internautes, est le Rodakina Naoussass, une variété de pêches cultivées en Grèce. Par ailleurs, en deuxième position de ce classement, figure le Mangoustan de l’Indonésie, suivie par la fraise de Cachoubie de la Pologne.

Dans ce classement des meilleurs fruits au monde, les dattes algériennes occupent la quatrième place. Cette distinction revient à la variété Deglet Nour, connue pour sa qualité supérieure et dont la réputation n’est pas à démontrer. Car célèbre à l’international, la Deglet Nour se distingue par sa forme, sa texture, sa couleur et, mais aussi, par sa valeur nutritionnelle, parce qu’elle est riche en fibres alimentaires.

Son gout sucré et sa texture presque translucide font de cette variété de dattes algériennes le fruit le plus consommé par les Algériens et sont un indispensable de la table algérienne pendant le mois sacré du Ramadan. La Deglet Nour n’est pas à sa première distinction, elle se retrouve à de nombreuses reprises dans le classement des meilleures dattes au monde.

Par ailleurs, la dernière place du top 5 des meilleurs fruits au monde revient au Pérou. Notamment, grâce à sa Lucuma, qui est un fruit très apprécié en desserts et sous forme de glaces.

