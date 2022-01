Jijel : la découverte d’un footballeur décapité suscite les soupçons

Les drames et les histoires choquantes au sein de notre environnement ne cessent de prendre de plus en plus d’ampleur. Parfois on se croit même dans un film d’horreur, vu la gravité des choses. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé ce jeudi à l’est de notre pays, précisément dans la wilaya de Jijel, où une terrible découverte d’un corps sans vie d’un jeune homme décapité, retrouvé dans un fossé, a suscité une grande interrogation.

Il s’agit d’une dépouille mortelle d’un jeune, découverte par un citoyen aux environs de 8 heures du matin. Ce dernier n’a pas hésité à informer les autorités sécuritaires compétentes, qui se sont déplacées à leur tour sur les lieux avec des agents de la protection civile, la police scientifique et le procureur général du tribunal de Taher. Les lieux en questions ont été examinés, où les enquêteurs ont découvert du sang sur les voies ferrées.

Un crime ou un simple accident ?

Les investigations ont donné de multiples hypothèses quant à cette mort tragique, dont un éventuel accident de train, notamment que la tête de la victime a été retrouvée complètement séparée du corps, alors que les écouteurs du téléphone étaient encore dans ses oreilles, ou la possibilité que la victime ait été tuée et que le crime ait probablement eu lieu ailleurs et le corps a été emmené à cet endroit.

Quant à la victime, il s’agit en fait d’un jeune footballeur âgé d’une vingtaine d’années, qui habitait l’un des quartiers de Tassoust, wilaya de Jijel. Par ailleurs, et selon la famille de la victime, le jeune homme les a informés qu’il accompagnerait des amis et depuis lors, il n’avait donné aucune nouvelle.