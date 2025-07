La découpe de la pastèque interdite sur les étals dans cette wilaya

En ce mois de juillet marqué par une forte chaleur, la Direction du commerce de la wilaya de Constantine a annoncé l’interdiction stricte de découper la pastèque sur les lieux de vente. Cette décision vise à prévenir les risques de détérioration rapide du fruit, très sensible aux températures élevées, et à réduire les cas de toxi-infections alimentaires, particulièrement fréquents durant la saison estivale.

Selon le communiqué officiel, cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une approche préventive. La pastèque, une fois tranchée et exposée à l’air libre, se dégrade en effet très rapidement, devenant un véritable terrain propice à la prolifération de bactéries. Cela représente un danger réel pour la santé des consommateurs, d’autant plus que ce fruit est largement consommé pendant l’été.

La Direction du commerce appelle ainsi tous les vendeurs, notamment les détaillants de fruits et légumes, à respecter rigoureusement les conditions d’hygiène lors de la mise en vente. Elle insiste également sur la nécessité de ne pas céder à la pression de clients demandant à vérifier la qualité du fruit en le découpant. La priorité reste la protection du consommateur.

La pastèque : alliée fraîcheur de l’été, mais pas sans précautions

Avec l’arrivée de l’été, la pastèque devient reine des marchés et des tables familiales. Rafraîchissante, gorgée d’eau, sucrée et peu calorique, elle s’impose comme l’un des meilleurs fruits pour lutter contre la déshydratation. Riche en vitamines A, B6 et C, ainsi qu’en antioxydants, elle est également réputée pour ses bienfaits digestifs et rénaux.

En Algérie, sa consommation explose dès les premières vagues de chaleur, notamment au mois de juillet. Sur les plages, dans les foyers ou lors des pique-niques, elle est partout. Son prix, relativement abordable, et sa capacité à nourrir plusieurs personnes à la fois en font un fruit familial par excellence.

Mais malgré ses qualités nutritionnelles, la pastèque reste un fruit fragile, surtout une fois ouverte. Elle doit être consommée rapidement après découpe et conservée au frais pour éviter toute prolifération microbienne. Il est aussi important d’éviter de consommer des morceaux vendus à l’air libre, non protégés du soleil ou de la poussière.

Enfin, pour profiter pleinement de ses bienfaits, il est conseillé de laver soigneusement la peau avant de la trancher, même si elle n’est pas consommée. Cela permet d’éviter de transférer des germes de l’extérieur vers la chair avec le couteau.

Savoureuse et rafraîchissante, la pastèque incarne l’été algérien. Mais elle demande aussi un peu d’attention. Mieux informé, le consommateur pourra continuer à l’apprécier… en toute sécurité.