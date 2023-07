La décision d’un Français de s’installer définitivement en Algérie étonne les internautes

Voir des Algériens s’expatrier à l’étranger est un fait de plus en plus banalisé. Cependant, voir un étranger, notamment un Français, qui immigre en Algérie et laisse derrière lui toute sa vie est très étonnant. Et pourtant, c’est le cas de Marc Mauco qui a décidé de prendre un nouveau départ, une nouvelle vie en Algérie.

Une décision qui a surpris les internautes, les Français comme les Algériens. Convaincu des opportunités qu’offre l’Algérie, Marc a décidé de s’installer sur le territoire national, le pays natal de sa femme Mounia. Une nouvelle aventure qu’il partage avec ses abonnés sur ses réseaux sociaux.

Marc Mauco : « je suis heureux en Algérie »

Dans l’une de ces vidéos, Marc Mauco répond à ses abonnées qui se posent la question sur les raisons qui poussent cet entrepreneur français à tous laisser derrière lui pou s’établir en Algérie. « Je suis heureux en Algérie » a-t-il réagi dans sa vidéo.

Sur TikTok, Marc partage une anecdote, notamment sur la réaction d’un chauffeur de taxi qui a été surpris de constater que son client n’était pas en vacances en Algérie, mais compte s’installer définitivement à Oran. » Mais vous êtes fous, nous tous, on veut aller en France pour le travail… on veut quitter ce pays » a balancé le chauffeur du taxi. En revanche, dans sa vidéo, Marc Mauco adresse un appel à ses abonnés « tout est ici les amis. En Algérie, il y a beaucoup du potentiel ». Pour justifier cette volonté de s’installer définitivement en Algérie, Marco a cité de nombreux arguments. Notamment, le coût de la vie en Algérie, le contact humain sans hypocrisie, les valeurs des Algériens…

Cependant, la décision de quitter la France pour s’installer définitivement en Algérie n’a pas plu également à la communauté française qui suit Marco sur les réseaux sociaux. « Allez-y et surtout ne revenez pas » lit-on dans le commentaire de l’un des internautes. « Je resterai ici tant que l’Algérie m’acceptera » a tranché Marc Mauco.

