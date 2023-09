« La décision de prendre ma retraite internationale est irrévocable », Oukidja

Alexandre Oukidja affirme que sa décision de prendre sa retraite internationale est irrévocable. Il fait taire la rumeur faisant état de son envie de revenir en sélection.

Le mois de juin dernier, Alexandre Oukidja a annoncé sa retraite internationale. Il a eu droit à une petite cérémonie au CTN de Sidi Moussa, à l’occasion du dernier stage des Verts. La FAF et Djamel Belmadi avaient saisi l’occasion pour lui rendre hommage après plus de quatre ans de loyaux services.

Il y a quelques semaines, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux faisant état de l’envie du gardien de but du FC Metz de revenir en sélection. A 35 ans et en évoluant toujours dans le haut niveau, il peut encore servir la sélection nationale, notamment face au problème dans le poste du gardien de but.

Même Djamel Belmadi a été interrogé sur ce sujet lors de la conférence de presse d’après-match Sénégal-Algérie. Le sélectionneur national n’a pas fermé la porte au retour du portier du FC Metz.

Oukidja fait taire la rumeur

Dans une interview accordée au journaliste Farid Rouas sur Instagram, Alexandre Oukidja fait taire la rumeur. Pour lui, sa décision est irrévocable.

« J’ai eu une discussion avec Djamel Belmadi et l’entraineur des gardiens de but Aziz Bouras. Ils ont respecté mon choix. Certes, je ne compte que six sélections pendant cinq ans, mais j’ai vécu de bons moments avec le groupe. Ma décision est irrévocable. A 35 ans, il est temps de céder ma place à un jeune gardien de but prometteur ». Dira-t-il d’emblée.

« J’ai vécu mes plus beaux moments de ma carrière en sélection. Ce qui m’a impressionné, c’est le soutien que peut apporter les supporters à leur équipe nationale. Le jour d’un match, il n’y a même pas un chat dans les rues ». A-t-il ajouté.

Il a également commenté sa relation avec Rais Wahd M’bolhi. « Rais est un homme que je respecte beaucoup. C’est un homme en or et bosseur. Je lui souhaite un retour en sélection parce qu’il est encore capable à la service grâce à sa grande expérience ». A-t-il indiqué.