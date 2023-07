Datte algérienne : plus de 800 variétés produites localement

Le ministère de l’Agriculture a annoncé que l’Algérie compte plus de 800 variétés de dattes, se hissant ainsi au premier rang en termes de qualité, comparable à la renommée Deglet Nour, reconnue pour sa haute qualité à l’échelle internationale.

Le pays met en avant son produit national et recherche également des partenariats pour stimuler ses exportations. Le Salon International des Dattes en Algérie sera organisé par la Chambre Nationale d’Agriculture du 1er au 4 novembre 2023.

Cet événement vise à promouvoir et faire connaître le produit national de la Division Dattes, en renforçant sa position sur le marché international. Il offrira également des opportunités d’investissement en favorisant les rencontres entre les différents acteurs du Pôle Dattes.

L’Algérie occupe une position stratégique parmi les pays producteurs et exportateurs de dattes dans le monde grâce à sa diversité avec plus de 800 types de dattes. La qualité de ses dattes est également reconnue, comparable à celle de Deglet Nour, mondialement réputée.

L’Algérie compte capitaliser sur son savoir-faire et sa réputation pour renforcer sa position sur le marché international des dattes.

Un secteur en nette amélioration

L’agriculture, et plus particulièrement celle des palmiers-dattiers, connaît un essor considérable suite à la redynamisation du secteur en Algérie. Le pays nourrit une ambition ambitieuse : conquérir le marché mondial de la datte et doubler, voire tripler, ses volumes d’exportations dans les années à venir.

Il y’a quelques mois, le président de l’Association Nationale des Exportateurs Algériens (ANEA) avait dévoilé des détails concernant le volume des exportations du pays.

En dehors des hydrocarbures, les produits exportés ont généré près de 7 milliards de dollars de revenus annuels pour l’Algérie au cours des dernières années.

Il avait qualifiait cette progression de « remarquable » et l’attribue à la politique de restauration du secteur mise en œuvre par le président Tebboune depuis son élection.