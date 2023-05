La date limite pour s’inscrire au Hadj 2023 en Algérie fixée

Quelques semaines à peine nous séparent des premiers départs pour le Hadj 2023 et nombreux sont ceux qui sont parés dès à présent à rejoindre les Terres Saintes. Néanmoins, il subsiste une minorité qui n’a pas encore achevé les procédures administratives et qui risque subséquemment de rater la saison.

Dans cette optique, le ministère des Affaires Religieuses a publié un ultime rappel aux pèlerins algériens désireux d’accomplir les rites sacrés du Hadj.

Le ministère des Affaires religieuses lance un dernier rappel aux pèlerins algériens

Alors que nous approchons à grands pas de la date fixée pour le Hadj 2023, plusieurs dossiers de pèlerins sont encore incomplets. Le MAR invite ainsi les Algériens désireux d’accomplir les rites sacrés du Hadj en 2023 à finaliser les procédures administratives dans les plus brefs délais.



Le premier vol affrété pour les pèlerins algériens décollera à la fin du mois de mai, le MAR invite donc les intéressés à finaliser les procédures administratives bien avant cette date. La deadline est fixée pour le 15 mai, date à laquelle l’ensemble des pèlerins devront impérativement avoir bouclé les 3 étapes essentielles du processus d’inscription.

Hadj 2023 en Algérie : les étapes pour s’inscrire en résumé

Pour espérer être parmi celles et ceux qui quitteront le territoire national pour accomplir le rituel sacré du Hadj cette année, il faut accomplir une procédure administrative imposée. Le cheminement est par ailleurs composé de 3 formalités principales :

Obtenir le certificat de réussite pour l’accomplissement du Hadj par les services municipaux ;

Réunir le dossier médical demandé ;

S’acquitter du montant au niveau de la Banque d’Algérie.

Après l’obtention du certificat de réussite, les concernés doivent se rendre au niveau des commissions régionales de santé récupérer les éléments du dossier médical demandé. Il s’agit d’un carnet de santé, d’un certificat de vaccination contre le Covid-19 et d’un certificat de qualification sanitaire pour l’accomplissement du Hadj (certificat de bonne santé).

Suite à ça, les pèlerins sont priés de se diriger vers l’agence de la Banque d’Algérie la plus proche pour le règlement des frais du Hadj. Munis des pièces justificatives citées plus haut (certificat de réussite, dossier médical) et d’un passeport biométrique en cours de validité (au moins 6 mois à venir). Ils devront ainsi s’acquitter du montant de 770 000 00 DA au niveau des guichets.

Pour ce qui est du reste des étapes, le ministère fait savoir aux concernées qu’elles seront partagées ultérieurement.