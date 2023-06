La date des résultats du BAC 2023 révélée (Ministre de l’Education)

Plus de 790.000 candidats passent l’examen du baccalauréat (BAC) cette année, et comme chaque année c’est le ministre de l’Education qui donne le coup d’envoi de cet examen important qui signe la fin du cycle scolaire et le passage vers l’université pour des milliers de candidats.

Pour cette année 2023, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed qui a donné le coup d’envoi du Baccalauréat depuis la wilaya de Ouargla, a aussi fixé la date des résultats de cet examen. En effet, durant le coup d’envoi de cette session du BAC, le premier responsable du secteur de l’Education en Algérie, a annoncé que les résultats seraient dévoilés le 20 juillet à venir, avec une avance de 1 ou 2 jours avant cette date, et ce selon la durée de la correction.

En outre, au total, 790 515 candidats, dont 269 539 candidats libres, passeront le baccalauréat pour cette session juin 2023 à partir d’aujourd’hui, le dimanche 11 juin, répartis sur 2674 centres à travers le territoire national.

Les candidats seront examinés dans six filières, à savoir les sciences naturelles et de la vie, mathématiques, mathématiques techniques, gestion et économie, langues étrangères et philosophie.

Par ailleurs, le nombre de centres de collecte des copies d’examen a atteint 18. De même, au moins 88 centres ont été désignés pour la correction.

BAC 2023 : Belaabed revient sur les mesures prises contre la fraude et la triche

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a récemment assuré que toutes les dispositions ont été prises pour que cet examen se déroule dans les meilleures conditions.

Pour conclure, pour la lutte contre le phénomène de triche et de fuite des sujets du baccalauréat, le ministre Belaabed a rappelé les opérations de sensibilisation à l’importance de compter sur soi, mettant en garde contre toute implication dans ces phénomènes qui entrainent l’exclusion et l’interdiction de se présenter à l’examen du baccalauréat pour une durée de cinq à dix ans pour les cas de triche. En précisant également que des poursuites pénales et des peines de prison sont applicables en cas de fuite de sujets.

